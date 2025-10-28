ING ar putea elimina aproape 1.000 de locuri de muncă în Olanda din cauza automatizării bazate pe AI

Grupul bancar olandez ING intenţionează să elimine până la 950 de locuri de muncă în Ţările de Jos până la sfârşitul anului viitor, unul dintre motive fiind acela că unele funcţii ar putea fi înlocuite de inteligenţa artificială, transmite EFE.

Aceste previziuni sunt incluse într-un document depus la agenţia olandeză pentru ocuparea forţei de muncă, un pas legal obligatoriu înainte de orice proces de restructurare, transmite Agerpres.

ING, care are în prezent aproape 15.000 de angajaţi în Ţările de Jos, a subliniat că depunerea documentului nu înseamnă în mod automat un anunţ oficial privind disponibilizări, deoarece nu ştie încă „câte sau ce locuri de muncă vor fi afectate”, a declarat marţi un purtător de cuvânt al băncii pentru cotidianul Algemeed Daglad. ING va analiza situaţia din fiecare divizie a companiei pentru a profita de noile posibilităţi oferite de AI, dar şi pentru a se adapta nevoilor în schimbare ale clienţilor, a adăugat purtătorul de cuvânt.

Sindicatele olandeze au confirmat că au fost informate despre planurile băncii de a accelera digitalizarea şi de a „organiza mai eficient procedurile”. Sindicatul De Unie a menţionat că „este încă prea devreme pentru a evalua impactul” şi a menţionat că o prognoză anterioară de eliminare a 850 de locuri de muncă a dus, la final, la doar 250 de concedieri efective. De asemenea, sindicatul FNV a menţionat că „într-o restructurare anterioară, impactul real a fost mai mic decât se aştepta” şi că mulţi angajaţi au putut fi relocaţi în interiorul sau în afara băncii. „Sperăm că se va întâmpla acelaşi lucru şi de data aceasta”, a adăugat sindicatul FNV.

La mijlocul acestui an, ING a anunţat o restructurare globală mai limitată, care a afectat 230 de locuri de muncă din divizia sa pentru clienţi corporate mari. Reducerile s-au concentrat pe domeniile unde exista un excedent de poziţii de management, cum ar fi directori şi alţi executivi.

ING Group este instituţie financiară internaţională globală, care oferă servicii bancare unui număr de peste 38 de milioane de clienţi individuali, companii sau instituţii din peste 40 de ţări. ING Bank România este o bancă universală cu peste 1,9 milioane de clienţi din trei segmente de business: persoane fizice (retail), companii IMM-uri & Mid-Corporate şi Wholesale Banking.