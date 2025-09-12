G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Studenţi de la o universitate din New York au vânat un urs…

urs, gradina zoologica, ursi salbatic, ro-alert
sursa foto: © Kathleen Coffler | Dreamstime.com

Studenţi de la o universitate din New York au vânat un urs şi l-au tranşat în campus

Articole12 Sep • 220 vizualizări 1 comentariu

Doi studenţi de la Universitatea Cornell din statul New York au ucis un urs şi au transportat carcasa animalului în campus, unde l-au jupuit şi l-au tranşat, au relatat joi autorităţile locale, citate de agenția de știri EFE, informație preluată de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Studenţii au ucis sâmbătă un urs negru de 54,5 kg şi apoi au transportat animalul la una dintre unităţile de cazare oficiale ale universităţii „pentru procesare”, a declarat Departamentul de Poliţie din Ithaca, un oraş cu doar 35.000 de locuitori unde se află campusul principal.

Poliţia a adăugat că, a doua zi, duminică, a fost depusă o plângere împotriva studenţilor, dar în cele din urmă nu au fost formulate acuzaţii oficiale.

Instituţia academică, membră a prestigioasei asociaţii a opt universităţi private cunoscută sub numele de Ivy League, a declarat că studenţii aveau licenţe de vânătoare valabile emise de statul New York şi că au ucis legal animalul.

Un anchetator de la Departamentul de Conservare a Mediului din New York (DEC), care supraveghează vânătoarea în acest stat, a vizitat universitatea duminică şi nu a constatat nicio încălcare a legilor aplicabile în Subregiunea 4, unde a fost vânat ursul.

Animalul a fost împuşcat într-o regiune care include comitatele Delaware, Otsego, Albany, Columbia, Greene, Montgomery, Rensselaer, Schoharie şi Schenectady, potrivit DEC.

Ursul este animalul ales de Universitatea Cornell drept simbol, iar majoritatea produselor serigrafiate pe care le vinde, precum şi echipele sportive, au ca logo principal imaginea unui urs.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Cioban atacat de urs, la marginea unei comune din judeţul Vâlcea. El a fost găsit conştient, fiind muşcat de o mână

Articole30 Aug • 555 vizualizări
0 comentarii

Un urs a intrat într-o curte din municipiul Râmnicu Vâlcea, unde a omorât un ied şi a rănit alţi doi

Articole29 Iun 2025
1 comentariu

Un urs care rătăcea pe pista unui aeroport din nordul Japoniei a provocat anularea mai multor zboruri

Articole26 Iun 2025
2 comentarii

1 comentariu

  1. Dacă se intampla în România erau arestat tot campusul.

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.