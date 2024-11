EXCLUSIV Firma din Buzău a soției premierului Ciolacu a cumpărat un apartament în București / Deținătoarea terenului și a autorizației de construire este Rotary Construcții / Afacerile companiei cu statul au explodat în ultimii ani / Ciolacu: ”Achiziția s-a făcut din banii firmei. Undeva la 100.000 de euro”

Societatea Lucia Com 94 SRL Buzău, la care unic asociat este soția premierului Marcel Ciolacu, a cumpărat, pe data de 31 iulie, un apartament, un garaj și o boxă într-un mic bloc aflat în Sectorul 2 din București. Într-un răspuns pentru G4Media.ro, Marcel Ciolacu a declarat că prețul a fost de ”undeva la 100.000 de euro, banii firmei”.

Conform lui Ciolacu, garajul și boxa au fost vândute de Mihai Rotaru, un om de afaceri care prin firma Rotary Construcții deține terenul de sub clădire și autorizația de construire pentru acest imobil. În ceea ce privește apartamentul, acesta a fost vândut de Rareș Olaru, angajat și asociat la firme din grupul Rotary.

Unul dintre oamenii de afaceri de încredere ai premierului Marcel Ciolacu, prieten încă de când ambii activau în plan local, la Buzău, potrivit surselor G4Media.ro, Mihai Rotaru și soția sa au împrumutat PSD cu 890.000 de lei înainte de alegerile locale și parlamentare din 2020, iar, după acele scrutinuri, numărul contractelor cu Statul ale firmelor sale a crescut foarte mult, ajungând la o valoare totală de câteva miliarde de lei.

Blocul în care firma Lucia Com 94 SRL a cumpărat apartamentul se află pe o stradă din Sectorul 2 . Conform extrasului de Carte Funciară pentru acest imobil, terenul de sub clădire și autorizația de construire aparțin firmei Rotary Construcții SRL, societate patronată de omul de afaceri Mihai Rotaru.

Contactat de G4Media.ro, premierul Marcel Ciolacu a declarat că apartamentul are 74 de metri pătrați, prețul a fost de ”undeva la 100.000 de euro, banii firmei” și că firma soției plătește rate de 1.250 de euro lunar, până acum fiind achitată jumătate din suma de achiziție. Ciolacu a mai spus că garajul și boxa au fost cumpărate de la Mihai Rotaru. Acesta nu a răspuns întrebărilor G4Media.ro despre această tranzacție.

Surse G4Media.ro au declarat că Marcel Ciolacu și Mihai Rotaru sunt prieteni încă de când ambii activau în plan local, la Buzău, acolo unde omul de afaceri a înființat firma Bedamiro Holding Construct. În 2020, la scurt timp după ce Ciolacu a fost ales președinte al PSD, Mihai Rotaru, soția sa și un angajat al său i-au împrumutat pe social-democrați cu 1,3 milioane de lei, bani necesari cheltuielilor electorale pentru alegerile locale și parlamentare care au avut loc în acel an.

Într-o investigație publicată recent, G4Media.ro a dezvăluit faptul că, de la instalarea lui Ciolacu în fruntea PSD, afacerile firmelor controlate de Rotaru au sărit de la contracte de câteva zeci de milioane de lei încheiate cu autorități publice la câteva sute sau chiar miliarde de lei, tot contracte publice.

O altă legătură dintre cei doi a fost făcută publică de G4Media.ro în 2023: strict pentru a ajuta ofertantul la îndeplinirea criteriului cifrei de afaceri, Bedamiro Holding Construct și-a asumat rolul de terț susținător al ofertei firmei de catering Gab Pavolux SRL de a câștiga un contract de 27,2 milioane de euro scos la licitație de Primăria Sectorului 3 pentru asigurarea hranei elevilor din sector. G4Media.ro a descoperit multiple indicii care arătau că Gab Pavolux era controlată din umbra de Sorina Docuz, o apropiată a lui Ciolacu. Ulterior dezvăluirilor, Gab Pavolux și-a retras oferta, iar DNA a deschis un dosar penal pe marginea acestei licitații.

Referitor la vânzătorul apartamentului, Marcel Ciolacu a declarat pentru G4Media.ro că nu îi știe numele. Acest lucru apare consemnat, însă, tot în extrasul de Carte Funciară, la capitolul Sarcini, deoarece plata a fost în rate, iar vânzătorul – pe nume Rareș Olaru – are drept de ipotecă legală pentru suma de 90.000 de euro.

Din informațiile G4Media.ro, Olaru (28 de ani) este asociat la una dintre firmele din grupul Rotary. În mai 2024, el a preluat de la Mihai Rotaru cele 48% pe care acesta le deținea la Smartgreen Construcții, societate care are același sediu cu Rotary Construcții Mentenanță SA deținută tot de Rotaru. Pe contul de Linkedin, Olaru se prezintă drept ”System administrator” la Rotary Construcții SA.

Datele de la Ministerul de Finanțe indică faptul că în 2023, Lucia Com 94, care are obiect de activitate ”Fabricarea pâinii, fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie”, deținând un spațiu în Piața Centrală din Buzău, a avut o cifră de afaceri de 905.704 lei, un profit net de 19.441 lei, șase angajați și datorii de 354.326 lei. Marcel Ciolacu a fost asociat în această firmă până în martie 2023 când, alături de unul dintre frații săi, i-a cedat părțile sociale soției sale, aceasta devind asociat unic.

Afacerile nepotului

Tot astăzi, site-ul de investigații Public Record a dezvăluit faptul că unul dintre nepoții lui Marcel Ciolacu, Mihai Cristian, despre care unchiul declarase, recent, că ”are o casă la Buzău pe care o plătește în rate, n-are apartament în București, are o mașină de la companie. E un om normal”, a cumpărat în acest an trei apartamente în București și unul în Constanța, toate achizițiile fiind făcute sub prețul pieței.

Apartamentele din București ar fi costat aproape 500.000 de euro, banii urmând a fi achitați prin credit bancar, iar cel din Constanța – 91.000 de euro, vânzătorul ultimului imobil fiind o firmă deținută de Felix Stroe, un marcant membru PSD din zonă. ”Nepotul nu are trei apartamente, are un contract de închiriere pentru un apartament în București. Are copil mic la grădiniță. Și are o casă în Buzău pe care o plătește în rate”, a susținut premierul Marcel Ciolacu pentru G4Media.ro.

Traseul profesional și de afaceri al lui Mihai Cristian Ciolacu a făcut obiectul mai multor articole de presă, în special în perioada recentă. G4Media.ro a publicat, luna trecută, un material în care se arăta că, în 2018, nepotul actualului premier a preluat 40% dintr-o firmă cu activitate în domeniul farmaceutic, fără a se menționa vreo sumă pentru cesiunea părților sociale.

Co-asociat în această firmă este o altă societate din domeniu, unul dintre cei mai importanți judector regionali pe acestă piață, la care unul dintre fondatori a fost condamnat pentru dare de mită legat de aprobarea unor farmacii rurale, iar celălalt fondator a fost, de asemenea, finanțator PSD pe aceeași listă din 2020 în care figurează și Mihai Rotaru. De precizat că soțul persoanei care i-a cedat părțile sociale lui Mihai Cristian Ciolacu în 2018 a fost numit, patru ani mai târziu, în mandatul lui Ciolacu la Guvernare, ca șef al Agenției Naționale a Medicamentului.

Recent, despre nepotul premierului HotNews.ro a scris că are încheiat un acord de a vinde unui magnat ceh două societăți la care este asociat contra sumei de 15 milioane de euro. Acestor firme li s-au aprobat importante sume din PNRR pentru amenajarea unor parcuri fotovoltaice.

În aceeași perioadă, Rise Project a dezvăluit faptul că nepotul este asociat într-o altă firmă, alături de soția ministrului Transporturilor, Sorin Grindeanu, societatea edificând și scoțând la vânzare, în Timișoara, 12 vile la prețul de 185.000 de euro bucata. Într-o declarație anterioară, Marcel Ciolacu a spus că cei aproape 500.000 de lei care apar în declarația sa de avare ca fiind împrumutați acestui nepot au avut drept destinație constituirea capitalului social al firmei din Timișoara.

Apartamentul fiului

Public Record a mai informat că Filip, fiul premierului, a cumpărat un apartament în Constanța, în același bloc cu Mihai Cristian Ciolacu, vânzătoare fiind tot societatea lui Felix Stroe. ”Fiul meu a cumpărat apartamentul de 41,33 mp și balcon de 5 mp în 2021, în rate, de la o companie 2X1 Holding (a lui Stroe n.r.). Eu și soția mea i-am dat 15.000 de euro pentru această tranzacție. Este la 50 de metri de spitalul unde erau rezidenți și l-au achitat integral după ce s-au căsătorit. Marea tranzacție a fost de 81.000 de euro, fără TVA. Ei, dacă termină, ar vrea să rămână în Constanța”, a declarat Ciolacu pentru G4Media.ro