Premierul, după declarațiile controversate făcute de Dragoș Sprânceană: Nu există niciun ”emisar al lui Ciolacu” / Pozițiile oficiale ale României sunt întotdeauna transmise prin canale instituționale

„Exact ce am spus administrației americane am spus-o și domnului Ciolacu: administrația americană trebuie să înțeleagă, să ignore un pic mesajele României, pro-Ucraina și pro-Franța, deoarece avem un președinte interimar care nu va mai conta într-o lună sau o lună și jumătate”, a spus Sprânceană, întrebat la Digi24 ce va vorbi cu liderii republicani în SUA, având în vedere că omul de afaceri are o poziție complet opusă față de Ucraina, comparativ cu poziția oficială a Guvernului României, care sprijină apărarea Kievului în fața invaziei neprovocată a Rusiei. Detalii, aici