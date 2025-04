VIDEO Dragoș Sprânceană, emisarul propus de premierul Ciolacu în SUA, declarații controversate despre România și războiul din Ucraina: Exact ce am spus administrației americane am spus-o și domnului Ciolacu, administrația americană să ignore un pic mesajele României, pro-Ucraina și pro-Franța, deoarece avem un președinte interimar care nu va mai conta

Dragoș Sprânceană, unul dintre cei doi emisari propuși de premierul Marcel Ciolacu în SUA, a făcut declarații controversate despre România și poziția țării față de războiul din Ucraina, duminică seară, la Digi24, în emisiunea moderată de jurnalista Lili Ruse:

„Exact ce am spus administrației americane am spus-o și domnului Ciolacu: administrația americană trebuie să înțeleagă, să ignore un pic mesajele României, pro-Ucraina și pro-Franța, deoarece avem un președinte interimar care nu va mai conta într-o lună sau o lună și jumătate”, a spus Sprânceană, întrebat fiind ce va vorbi cu liderii republicani în SUA, având în vedere că omul de afaceri are o poziție complet opusă față de Ucraina, comparativ cu poziția oficială a Guvernului României, care sprijină apărarea Kievului în fața invaziei neprovocată a Rusiei.

Înainte de această afirmație, Dragoș Sprânceană (cu poziții anti-Ucraina) a declarat că nu este un fan președintelui Emmanuel Macron (susținător al apărării Ucrainei) și că Macron nu reprezintă Uniunea Europeană și ”dorește continuarea acestui război din Ucraina”. Afirmația este însă falsă pentru că, în realitate, Franța și UE susțin apărarea Ucrainei și continuarea negocierilor de pace.

Sprânceană a mai spus că atâta vreme cât România se va alinia direcției Franței, ”Statele Unite nu o să fie încântate”:

(…) Ne dorim cu toții ca războiul să se termine, să redăm prosperitate economică la nivel atât european, cât și global și în Statele Unite. România ar trebui să își dorească același lucru. Atâta vreme cât războiul continuă, România nu o să fie bine economic”, a spus Dragoș Sprânceană.

Moderatoarea i-a atras atenția că are o poziție diferită de Statul român față de războiul din Ucraina, Guvernul României ajutând în continuare Kievul, în acord cu partenerii din UE, iar omul de afaceri constănțean a declarat că premierul Ciolacu i-a spus opusul:

„Eu l-am întrebat personal pe domnul Ciolacu și mi-a spus opusul la ce spuneți dumneavoastră acum, din partea dumnealui și biroului dumnealui”. „Domnul Marcel Ciolacu de asta m-a și sunat personal, fiindcă își dorește o apropiere și o îmbunătățire a relațiilor cu Statele Unite”, a adăugat Sprânceană care s-a contrazis apoi, spunând că de fapt nu a discutat despre Ucraina cu Ciolacu.

Sprânceană a fost prezentat public de Marcel Ciolacu drept ”emisar al României” în SUA, însă omul de afaceri a subliniat în timpul emisiunii de la Digi24 că nu există un contract cu acesta, nu este plătit pentru serviciile sale, ci doar a fost rugat de premier ”să ajute România”.

Cine este omul de afaceri constănțean Dragoș Sprînceană, stabilit în SUA și rugat de premierul Ciolacu să explice administrației Trump ”realitatea din România”

În vârstă de 45 de ani, Dragoș Sprînceană este un om de afaceri de origine română stabilit în SUA, membru al Partidului Republican. El este din Constanța, acolo unde a absolvit Facultatea de Management Financiar Contabil.

Sprânceană e emigrat în Statele Unite în anul 2002, iar primul său job a fost de paznic la un resort, precizează Digi24.

În paralel, el a urmat cursurile unei alte facultăți, conform tribuna.us, o publicație românească din SUA.

Omul de afaceri a declarat sursei citate că nu are firme înregistrate în România, dar la compania din SUA are mulți angajați români.

„În momentul de faţă sunt în domeniul Industriei Transporturilor. Deci nu consider că sunt în domeniul Economic Financiar pe care l-am studiat în facultate. Dar toate aceste joburi şi experiența acumulată m-au ajutat enorm să îmi creez o formulă proprie de succes pentru compania pe care o dețin – GoldCoast Logistics Group, sub umbrela căreia funcționează alte 6 companii. În momentul de față avem 3 terminale – în Illinois, Arizona şi Florida, plus birouri în Europa la Constanța, Baia Mare şi Chișinău, peste 250 de camioane şi trailere, peste 350 de angajați şi o cifră de afaceri de 60 de milioane de dolari”, spunea recent afaceristul.

Dragoș Sprînceană este căsătorit și are trei copii.

Omul de afaceri se conturează pe pofilul său de X ca anti-european și împotriva Ucrainei. El a repostat mai multe știri legate de vizita fraților Tate în Statele Unite, dar și preluări din discursurile lui Călin Georgescu.

”Nu puteam fi mai mult de acord. 100% adevărat”, a scris Sprânceană într-o postare din 31 ianuarie, în care Georgescu spune că Zelenski este ”un semidictator care și-a pus interesele personale în fața intereselor Ucrainei”.