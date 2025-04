Omul de afaceri Dragoș Sprânceană, emisar special al României pentru relația cu SUA / Profilul celui care ar urma să facă lobby pentru România pe lângă Trump: anti-UE, anti-Ucraina, pro-Georgescu

Omul de afaceri constănțean Dragoș Sprânceană, stabilit de mai mulți ani în Statele Unite, va fi emisar special al României pentru relația cu SUA, a precizat premierul Marcel Ciolacu vineri dimineață.

În total, ar urma să fie doi amiesari ai țării noastre în Statele Unite, unul urmând a fost trimis de la Bucureşti.

A doua persoană nu a fost nominalizată de către Ciolacu.

”Nu are rost să vorbim de persoane, personalizăm. Pe mine mă interesează un singur lucru, eficiența”, a spus premierul.

Dragoş Sprînceană, a declarat joi pentru Antena 3 că a fost cooptat în această poziție de către premierul Marcel Ciolacu.

”Cabinetul domnului prim-ministru și prim-ministrul personal m-a contactat”, a spus omul de afaceri. El a spus că Ciolacu i-a transmis că ”ne dorim același lucru pentru România: îmbunătăția relațiilor bilaterale, economice și strategice. Suntem împreună, chiar dacă unii dintre noi suntem peste hotare, alții sunt în România. Cu toții suntem români, suntem o echipă pentru România, ar trebui ca să ne unim forțele și să facem ce e mai bine”.

Sprânceanu ar urma să fie gazda evenimentului ”Gala American Patriots”, care se va desfășura la Mar-a-Lago, resortul lui Donald Trump.

”Da, sunt gazda acestui eveniment. Probabil o să fie unul dintre cele mai importante evenimente de la inaugurare (n.r. inaugurarea lui Donald Trump ca președinte), la Mar-a-Lago. Avem deja 700 de invitați. Evenimentul este complet sold-out. Președintele Trump este unul dintre invitați, secretarul de la Department of Homeland Security, Kristi Noem, este una dintre invitatele mele. Alți politicieni, ambasadori americani în alte țări. Președintele Milei al Argentinei va fi acolo și mulți alții. Eu împreună cu John Rourke, care este liderul mișcării Make America Clean Again, și cu care am mai colaborat înainte, ne-am decis să facem acest eveniment. Ne bucurăm că atât Statele Unite cât și România împreunã pot să spună că au pus un efort cot la cot să realiză acest eveniment”, a mai spus Sprânceană.

El a mai precizat că va avea discuții pentru anularea excluderii României din programul Visa Waiver.

Cine este Dragoș Sprînceană

În vârstă de 45 de ani, Dragoș Sprînceană este un om de afaceri de origine română stabilit în SUA, membru al Partidului Republican. El este din Constanța, acolo unde a absolvit Facultatea de Management Financiar Contabil.

Sprânceană e emigrat în Statele Unite în anul 2002, iar primul său job a fost de paznic la un resort, precizează Digi24.

În paralel, el a urmat cursurile unei alte facultăți, conform tribuna.us, o publicație românească din SUA.

Omul de afaceri a declarat sursei citate că nu are firme înregistrate în România, dar la compania din SUA are mulți angajați români.

„În momentul de faţă sunt în domeniul Industriei Transporturilor. Deci nu consider că sunt în domeniul Economic Financiar pe care l-am studiat în facultate. Dar toate aceste joburi şi experiența acumulată m-au ajutat enorm să îmi creez o formulă proprie de succes pentru compania pe care o dețin – GoldCoast Logistics Group, sub umbrela căreia funcționează alte 6 companii. În momentul de față avem 3 terminale – în Illinois, Arizona şi Florida, plus birouri în Europa la Constanța, Baia Mare şi Chișinău, peste 250 de camioane şi trailere, peste 350 de angajați şi o cifră de afaceri de 60 de milioane de dolari”, spunea recent afaceristul.

Dragoș Sprînceană este căsătorit și are trei copii.

Omul de afaceri se conturează pe pofilul său de X ca anti-european și împotriva Ucrainei. El a repostat mai multe știri legate de vizita fraților Tate în Statele Unite, dar și preluări din discursurile lui Călin Georgescu.

”Nu puteam fi mai mult de acord. 100% adevărat”, a scris Sprânceană într-o postare din 31 ianuarie, în care Georgescu spune că Zelenski este ”un semidictator care și-a pus interesele personale în fața intereselor Ucrainei”.