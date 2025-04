Nicușor Dan: Ce a făcut Marcel Ciolacu prin numirea lui Dragoș Sprînceană „este o discreditare majoră a României şi pune în pericol credibilitatea ţării şi siguranţa românilor” / Premierul ori îi retrage statutul de emisar, ori îşi dă demisia imediat

Primarul Capitalei, candidat independent la alegerile prezidenţiale Nicuşor Dan, transmite luni că declaraţiile făcute de Dragoş Sprînceană sunt complet diferite de poziţia oficială a statului român, şi premierul Marcel Ciolacu ori îi retrage statutul de emisar, ori îşi dă demisia imediat, transmite News.ro.

”Marcel Ciolacu, prim-ministru al Guvernului României, conduce şi o politică externă paralelă cu liniile oficiale ale statului român prin Dragoş Sprânceană, emisarul numit de premier în SUA. Acest lucru este intolerabil. Declaraţiile făcute de domnul Sprînceană sunt complet diferite de poziţia oficială a statului român”, spune candidatul independent pe Facebook.

”Ori domnul Marcel Ciolacu îi retrage statutul de emisar domnului Sprînceană, ori îşi dă demisia imediat”, mai arată primarul Nicuşor Dan.

El menţionează că ”atribuţiile de relaţiile externe ale României sunt clar stabilite în Constituţie, iar ceea ce a făcut Marcel Ciolacu prin această numire este o discreditare majoră a României şi pune în pericol credibilitatea ţării şi siguranţa românilor”.

”Trebuie să înceteze ACUM”, subliniază Nicuşor Dan.

Premierul Marcel Ciolacu a afirmat luni că nu există nicio schimbare în prioritățile politicii externe românești iar pozițiile oficiale ale statului sunt transmise “prin canale oficiale”, după ce Dragoș Sprînceană, unul dintre cei doi emisari propuși de premierul Marcel Ciolacu în SUA, a făcut declarații controversate legate de poziția țării noastre față de războiul din Ucraina și a minimalizat mandatul președintelui interimar Ilie Bolojan.

„Exact ce am spus administrației americane am spus-o și domnului Ciolacu: administrația americană trebuie să înțeleagă, să ignore un pic mesajele României, pro-Ucraina și pro-Franța, deoarece avem un președinte interimar care nu va mai conta într-o lună sau o lună și jumătate”, a spus Sprînceană, întrebat la Digi24 ce va vorbi cu liderii republicani în SUA, având în vedere că omul de afaceri are o poziție complet opusă față de Ucraina, comparativ cu poziția oficială a Guvernului României, care sprijină apărarea Kievului în fața invaziei neprovocată a Rusiei.