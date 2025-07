Duel intern exploziv la McLaren: Șeful echipei, critică tăioasă la adresa lui Norris

Lando Norris a plecat din pole position în Marele Premiu de Formula 1 al Belgiei, dar nu a rezistat presiunii și a fost învins de coechipierul Oscar Piastri. Evoluția pilotului britanic a fost aspru taxată de Andrea Stella, șeful McLaren Racing.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Cu toate că a plecat primul în Grand Prix-ul de la Spa, Norris a încheiat al doilea, iar Stella nu l-a menajat deloc.

„Lando nu s-a ajutat singur. Nu a avut o diferență suficientă la restart, a fost imediat vulnerabil”, spune Andrea Stella, citat de gpblog.com.

📰 : McLaren boss Andrea Stella says Norris “did not help himself” at Spa, admitting small mistakes and strategy calls cost him the lead to Piastri. With both drivers neck-and-neck in the title fight, Stella stresses execution will decide the championship.#F1 #BelgianGP pic.twitter.com/I4HMPXDh3l

— F1 Naija (@f1_naija) July 28, 2025