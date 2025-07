EXCLUSIV VIDEO ”Nu a fost un moment plăcut pentru mine” / ”Probabilitatea ca acest guvern să termine prost este foarte mare” / Ce spune premierul Ilie Bolojan despre relația cu președintele Nicușor Dan: ”Nu am nimic ce să-i reproșez”

Premierul Ilie Bolojan a declarat, luni, într-un interviu exclusiv pentru G4Media.ro că nu are nimic să-i reproșeze președintelui Nicușor Dan și a spus că are o relație ”de colaborare și de respect” cu șeful statului. Totuși, întrebat cum comentează criticile formulate public de Nicușor Dan pe tema creșterii TVA, șeful Guvernului a spus că ”nu a fost un moment plăcut pentru el” pentru că din toate analizele făcute a rezultat că nu există altă soluție. ”Probabilitatea ca acest guvern să termine prost este foarte mare, dar nu asta este problema. Problema este ca în timpul în care va rămâne pe poziție să facă ceea ce trebuie pentru România”, a mai spus șeful Guvernului, care a admis că există riscul ca în toamnă AUR să depună o moțiune de cenzură la adresa Guvernului.

Cristian Pantazi: Apropo de PSD, există deja zvonul în scena politică că unii lideri PSD vor să scape de Guvernul Bolojan. Vă temeți că PSD ar putea vota acum, în august sau în toamnă, o moțiune de cenzură alături de opoziție, alături de partidele AUR, celelalte partide extremiste?

Ilie Bolojan: Acest guvern va funcționa atâta timp cât are o susținere parlamentară. În momentul în care nu mai are, în mod evident că nu va funcționa. Eu cred că atât PSD, cât și celelalte partide care sunt membre ale coaliției sunt conștiente de situația în care se găsește România și de corecțiile care trebuie făcute indiferent cine este premier sau ce partide și ce componență explicită de miniștri are un guvern sau altul. Indiferent cine este astăzi în guvernare, trebuie înțelese câteva lucruri foarte simple. România s-a îndatorat foarte mult în acești ani. România a consumat mult mai mult decât își putea permite.

Pe cale de consecință, indiferent cine este în guvernare, aceste reforme sunt inevitabile. Sigur, se poate discuta de gradualitatea lor, unde e greutatea mai mare într-o direcție sau alta. Se poate discuta de cronologie, ce măsuri se au primele, ce măsuri se iau a 2-a, dar suntem în niște constrângeri foarte puternice care țin atât de accesare a proiectelor europene, țin de angajamentele pe care ni le-am luat și față de parteneri și față de cetățeni și nu le-am respectat, țin de de faptul că practic nu mai sunt fonduri ca să fie acoperite toate lucrurile cu care administrațiile locale, serviciile generale ale statului, de la educație la sănătate la administrația centrală erau obișnuiți, nu mai putem merge în această formulă și deci, indiferent cine va fi, vor trebui făcute corecțiile. Dacă se va considera că sunt variante mai bune, foarte bine, nu văd o problemă pe tema asta.

Problema pe care pe care o avem ca țară este că ar fi bine să nu ne schimbăm guvernele foarte des și să nu avem o instabilitate foarte mare. Pentru că întotdeauna, atunci când este judecată o țară vizavi de riscul de împrumut pentru țara respectivă, stabilitatea politică, indiferent cine este premier, nu pentru că eu sunt în momentul de față, este un indicator important și ar trebui să ne gândim cât se poate de serios la acest aspect.

Dan Tăpălagă: Dar vedeți riscul unei moțiuni de cenzură AUR în toamnă?

Ilie Bolojan: E foarte posibil ca Opoziția, dacă sunt asumări de răspundere sau sunt sesiuni parlamentare normale, să utilizeze această armă pe care o are la dispoziție în plan parlamentar. În ce măsură va avea succes sau nu, rămâne de văzut.

Cristian Pantazi: Apropo de stabilitatea politică de care vorbiți, ce relații aveți cu președintele Nicușor Dan? Simțiți susținerea lui în ceea ce faceți la guvern?

Ilie Bolojan: Avem o relație de colaborare și de respect și domnul președinte, cel puțin în această perioadă, prin toate formulele prin care am colaborat vizavi de politica externă, pe componenta de apărare, de exemplu, am avut o colaborare bună.

Cristian Pantazi: Cu toate acestea, domnul președinte v-a înțepat public pe tema TVA și pe tema comunicării măsurilor. Simțiți că a fost o un moment critic, acela în care dumneavoastră ați luat decizia să măriți TVA, deși el a spus-o și public că nu vrea mărirea TVA.

Ilie Bolojan: Nu a fost un moment plăcut pentru mine. Pentru că, într-adevăr, președintele României ne-a solicitat să facem tot ceea ce este posibil să nu creștem TVA-ul, dar în discuțiile pe care le-am avut ulterior cu partenerii noștri, în toate analizele financiare legate de corecții pe care le putem pune în practică pentru a reduce deficitul bugetar, pentru a nu intra într-o zonă în care să fim degradați la un nivel care să ne ducă în incapacitate de plată, nu am avut altă soluție.

Dan Tăpălagă: Și atunci în ce constă colaborarea bună? Dacă dumneavoastră pe o decizie cheie ați dorit creșterea TVA, iar președintele nu a dorit creșterea.

Ilie Bolojan: Această decizie era o componentă care ține exclusiv de competența Guvernului. Colaborarea corectă ține de aspectele în care avem, să spunem, responsabilități partajate sau în domeniile în care președintele României reprezintă țara noastră, de exemplu, la Consiliul European, își asumă niște răspunderi pe zone care țin parțial de Guvern, chiar dacă sunt anumite aspecte care țin de competitivitate, de exemplu, sau pe partea de energie și unde întotdeauna am lucrat în tandem, în așa fel încât ceea ce dânsul își asumă, reprezentând România, să știe că se poate baza, că vom pune în practica. Și mi se pare un lucru de bun augur și normal și pe care îl voi susține atât timp cât voi fi pe această poziție.

Dan Tăpălagă: Întrebările grele au trecut, domnule premier, de acuma vin întrebările foarte grele. Sunteți de acord cu retrimiterea legii Wexler în Parlament de către președinte, pe motiv că nu este suficient de clară și că ar putea încălca libertatea de exprimare?

Ilie Bolojan: Este o prerogativă a președintelui României să retrimită legile la Parlament în momentul în care această lege va ajunge în Parlament. Eu nu am apucat, vă spun sincer, să mă uit peste ea, pentru că chiar la votul final pe această lege nu am fost atunci când s-a dat votul final. O să mă uit peste ea, o să-mi fac un punct de vedere și partidul pe care îl reprezint se va exprima cu siguranță atunci când se va da votul pe această formulă.

Dan Tăpălagă: Conflictul președinte-premier este încorporat în Constituția României. Toți președinții de dinaintea lui Nicușor Dan au sfârșit prin a intra în conflict cu premierul. Cel puțin în primul mandat. Președintele vede în premier, un potențial rival politic la câștigarea celui de-al 2-lea Prin urmare, de ce v-ar ajuta președintele Nicușor Dan să reușiți politic? De ce și-ar ajuta un potențial rival?

Ilie Bolojan: Nu știu care sunt calculele unui președinte sau unui alt președinte, bazându-vă pe istoria contemporană. Știu un lucru acest guvern a venit într-o situație foarte dificilă. Aici nu e vorba să acționezi din calcule politice. Cel puțin în ceea ce mă privește, a fost un gest de responsabilitate, văzând în ce situație suntem, când n-a fost niciun entuziasm să-ți asumi această importantă funcție, într-o perioadă în care trebuie să faci ce ține de tine și de colegii din Guvern, să trecem România prin această situație dificilă. Deci, aici nu e vorba de calcule politice, este pur și simplu un aspect de responsabilitate și probabilitatea ca acest guvern să termine prost este foarte mare, dar nu asta este, adică să nu asta este problema. Problema este ca în timpul în care va rămâne pe poziție să facă ceea ce trebuie pentru România. Efoarte dificil să faci reforme dure să să ia măsuri care, de exemplu, afectează proiecte importante, corectează nedreptăți, pentru că toate aceste lucruri generează nemulțumiri. Acest lucru îl vedem, nu îl vom putea evita, dar cu toate aceste lucruri trebuie să facem ceea ce este nevoie pentru țara noastră. Asta vom face în perioada următoare.

Dan Tăpălagă: Vă întreb puțion altfel domnule premier. Smțiți în acest moment că beneficiați de susținerea 100% a președintelui Nicușor Dan?

Ilie Bolojan: Am colaborat bine în această perioadă cu domnul președinte. Acesta este adevărul, nu fac declarații de formă, vă spun corect care a fost percepția mea și nu am nimic ce să-i reproșez.

