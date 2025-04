Traian Băsescu: Emisar trebuie să fie un om de mare încredere şi un bun cunoscător al problemei. Să iei un om care are un business cu camioane şi să-ţi imaginezi că poate face diplomaţie, este o copilărie / Preşedintele trebuia să se dezică automat

Fostul preşedinte Traian Băsescu a declarat, luni, despre scandalul declaraţiilor emisarului Dragoş Sprînceană, legate de relaţia cu SUA şi UE, că emisar trebuie să fie un om de mare încredere şi un bun cunoscător al problemei şi să iei un om care are un business cu camioane şi să-ţi imaginezi că poate face diplomaţie, este o copilărie. Băsescu mai spune că preşedintele Ilie Bolojan trebuia să se dezică automat de această nominalizare a lui Ciolacu, transmite News.ro.

”Eu plec de la premiza că domnul Sprînceană, pe care eu nu îl cunosc şi nu ştiu ce potenţial are, atât am înţeles că este un om care participă la recepţiile cu ştaif, din declaraţia premierului. Altceva nu ştiu despre dânsul. Cred că este o mare greşeală şi marea greşeală vine de la faptul că ori acest om îşi asumă în mod incorect calitatea de reprezentant al României, ori premierul a greşit şi a spus că eşti reprezentantul României, fără să emită însă un document prin care să-şi asume chestiunea asta. Deci, cred că domnul Sprînceană trebuia nominalizat astăzi, de către premier, că nu reprezintă România şi nu i-a dat niciun mandat”, a spus fostul preşedinte într-o intervenţie la Digi24.

Băsescu a precizat că ”ce face în postare Ciolacu este exact ca la biletele de la Nordis: n-am avut, n-am cumpărat, n-am văzut, dar am găsit ceva, am cumpărat unul”. ”Exact asta face cu acest domn Sprînceană. Nu ne spune că nu are responsabilităţi. Ne da aşa o idee generală că românii să ajute România, românii din diaspora. Deci cred că preşedintele trebuie să-i ceară foarte ferm o clarificare a ceea ce a dat ca mandat verbal. (..) Pentru că România nu poate trăi în relaţii la nivel înalt din astfel de împuterniciţi. Avem Minister de externe, avem preşedinte, avem ambasador, avem guvern”, a completat Traian Băsescu.

Potrivit fostului preşedinte, preşedintele interimar Ilie Bolojan trebuie să reacţioneze. ”Dânsul, ca toată actuala putere, are reacţii întârziate şi neclare. Deocamdată ne-a anunţat că l-a chemat la o întâlnire. Preşedintele trebuia să se dezică automat de această acţiune de nominalizare a unui representant, al domnului Ciolacu. Traian Băsescu a mai declarat că noi avem relaţii diplomatice de 140 de ani cu Statele Unite şi ”dintr-o data, inventăm un emisar personal al premierului”.

”Nu există aşa ceva. Emisar special, personal, se desemnează pentru situaţii temporare, cum este, spre exemplu, un conflict prin Africa. Un stat care are interes îşi desemnează un emisar, dacă nu are ambasadă acolo, dacă nu are alte pârghii, ca să ţină legătura cu evenimentele care se întâmplă. Şi presupun că nu oricine poate să fie emisar. Emisar trebuie să fie un om de mare încredere şi un bun cunoscător al problemei. Ori, spre exemplu, un diplomat care are o misiune pe lângă Guvernul Statelor Unite şi se duce la Departamentul de Stat, acest diplomat, pentru discuţia cu şeful Departamentului de Stat sau cu un adjunct, trebuie să ştie toată istoria diplomaţiei dintre cele două ţări. (..) Să iei un om care are el un business cu camioane, cu ce o avea şi să-ţi imaginezi că poate face diplomaţie, este o copilărie pur şi simplu. Deci nu poţi să selectezi un împuternicit în felul acesta”, a completat Băsescu.