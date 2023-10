Concertul Live Aid de pe Stadionul Wembley din vara lui 1985 va fi transformat în musical

Live Aid, unul dintre cele mai faimoase concerte din toate timpurile, va deveni un musical la Londra anul viitor, scrie BBC. Evenimentul original, de pe Stadionul Wembley din 13 iulie 1985, a fost organizat de Bob Geldof și Midge Ure pentru a strânge bani pentru ajutorarea foametei din Etiopia. Musicalul, intitulat Just For One Day, va cuprinde piese interpretate în acea zi de artiști precum Queen, U2, Sir Elton John, Sir Paul McCartney și Sting.

Spectacolul se va juca la Teatrul Old Vic din Londra între 26 ianuarie și 30 martie.

Stând pe scena de la Old Vic, Geldof a ținut să precizeze că nu va fi nimeni care să pretindă că este cântăreț.

„Nu este o chestie de tribut. Nu aș avea nimic de-a face cu așa ceva. Așadar, nu va fi o persoană îmbrăcată ca Freddie și purtând o mustață de rahat. Cântecele duc drama mai departe”, spune el.

Intriga piesei Just For One Day, numit după o replică din piesa Heroes a lui David Bowie, va pune în balanță o privire în culisele filmului despre cum au luat naștere Band Aid și Live Aid, cu o poveste de dragoste inspirată de evenimente reale.

„Povestea se bazează pe mărturii reale din acea zi”, explică Geldof. „Sunt oameni adevărați care își spun povestea pe tot parcursul acesteia. Așa că este un teatru complex”.

Musicalul este realizat cu acordul deplin al Band Aid Charitable Trust, care va primi 10% din fiecare bilet vândut.

Spectacolul a fost conceput inițial de John O’Farrell, care a scris musicalul „Mrs Doubtfire”, și Luke Sheppard – care a regizat musicalul „& Juliet”, care conține cântecele compozitorului pop suedez Max Martin.

Geldof spune că cei doi nu erau prea încrezători atunci când l-au abordat cu ideea spectacolului.

„Au venit și au spus: ‘știm că o să ne refuzați, dar noi vrem să îl facem pentru că tații noștri nu au încetat niciodată să vorbească despre această zi. Și credem că este teatru'”.

Geldof a participat la atelierele de lucru pentru muzical alături de ceilalți membri ai Consiliului de Administrație al Band Aid, inclusiv promotorul Live Aid, Harvey Goldsmith, și Lord Grade – cel care a fost de acord ca BBC să transmită concertul original.

Aceștia au vrut să se asigure că le-a plăcut ceea ce au văzut, înainte de a decide să sprijine producția.

„Am fost impresionați. Trebuie să spun că nu a fost niciun ochi uscat în sală”, confirmă Geldof.

El va fi interpretat de actorul englez Craige Els, care a apărut la televizor în Ripper Street și Dr Who. Să privească pe cineva care îl portretizează este un lucru care nu-i face plăcere lui Geldof.

„Permiteți-mi să fiu complet direct. Este destul de rău să fii Bob Geldof. Este puțin mai rău să vezi pe altcineva pretinzând că ești tu. Singurul aspect pozitiv pentru mine este că are o voce uimitoare, Bob de scenă, astfel încât oamenii vor crede că eu chiar cânt la fel de bine ca el.

„Și a avut limbajul corect”, râde el, recunoscând înjurăturile pentru care a devenit celebru în timpul transmisiunii Live Aid, când i-a cerut cu forța prezentatorului David Hepworth să citească numerele de telefon pentru a impulsiona donațiile instant

Ediția originală a Live Aid, care a avut loc atât în Philadelphia, cât și la Wembley, a avut un line-up care a inclus multe nume mari din toate timpurile, precum Bob Dylan, Led Zeppelin și The Who.

Audiența TV a fost estimată la 1,5 miliarde de telespectatori, iar concertul a strâns milioane de dolari pentru ajutorarea victimelor foametei. De asemenea, a oferit un model pentru numeroase alte concerte caritabile cu vedete și a contribuit la promovarea discuțiilor despre ajutorul umanitar, care a devenit ulterior un subiect de discuție important pentru guvernele occidentale.

Live Aid a avut deja parte de mai multe ori de un tratament dramatic, momentul triumfător al trupei Queen fiind punctul culminant al filmului biografic despre Freddie Mercury, Bohemian Rhapsody, care i-a adus lui Rami Malek un Oscar.

Geldof speră că noul musical va contribui la păstrarea moștenirii Live Aid în mai multe moduri.

„Banii pentru Band Aid sunt buni, dar nu asta este ideea. Va fi vreun copil care vine la acest spectacol și pleacă spunând: „Pot să fac ceva asemănător folosind dispozitive digitale, care va avea același impact?”