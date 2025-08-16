Insula americană de unde poți merge pe jos până în Rusia

În timp ce Donald Trump și Vladimir Putin se întâlnesc în Alaska, două insule gemene legate de un pod de gheață în Strâmtoarea Bering amintesc faptul că istoria și cultura Statelor Unite și Rusiei sunt profund interconectate, arată BBC.

Întâlnirea Trump – Putina fi pentru prima dată când un lider rus pune piciorul în Alaska, deși cel mai mare stat american a fost de fapt o colonie rusească între 1799 și 1867.

Summitul, prezentat drept o conversație despre încheierea războiului din Ucraina, are loc la mai bine de 150 de ani după ce SUA au cumpărat această întindere de aproape 600.000 de mile pătrate de la Rusia țaristă pentru doar 7,2 milioane de dolari (mai puțin de doi cenți pe acru) și servește drept amintire că cele două națiuni sunt mult mai apropiate decât par.

Deși SUA și Rusia sunt adesea prezentate drept rivali îndepărtați, istoria și geografia lor sunt împletite în al 49-lea stat american. La începutul secolului al XVIII-lea, apele înghețate ale strâmtorii Bering, late de doar 82 km în punctul cel mai îngust, au fost o rută pentru negustorii siberieni, misionarii ortodocși ruși și comunitățile indigene Iñupiat și Yupik, care circulau liber între cele două continente pentru a face comerț, a se căsători și a vâna.

Chiar și după ce Alaska a devenit parte a SUA, multe legături culturale și familiale au rămas de-a lungul graniței, iar vizitatorii pot vedea încă biserici ortodoxe rusești cu cupole în formă de ceapă, pot întâlni rezidenți cu nume de familie rusești și pot descoperi artefacte rusești în muzee. Dar nicăieri apropierea culturală și geografică nu este mai vizibilă decât pe insulele Diomede.

Cele două insule sunt stânci vulcanice bătute de vânt, separate de doar 3,8 km de mare și gheață. Cea mai mică, Little Diomede, aparține SUA, iar cea mai mare, Big Diomede, Rusiei. Însă nu doar țările și continentele despart insulele: și Linia Internațională a Datei trece printre ele. Astfel, deși locuitorii de pe Little Diomede pot vedea Rusia din cabanele lor de lemn și, teoretic, pot traversa podul de gheață către Big Diomede, așa cum făceau strămoșii lor, Big Diomede este cu 21 de ore înainte de Little Diomede – un paradox care a făcut ca localnicii să le numească „Insulele Ieri și Mâine”.

Astăzi, Big Diomede este nelocuită, cu excepția unui post de grăniceri ruși. Little Diomede găzduiește aproximativ 80 de oameni – majoritatea Iñupiat – care trăiesc într-un grup de case pe țărmul vestic, singura zonă relativ plată între stâncile abrupte și marea agitată. Elicopterele livrează poșta și câteva provizii o dată pe săptămână, dar ceața și vânturile violente întârzie adesea aterizările cu zile sau chiar săptămâni. De secole, locuitorii s-au bazat pe pescuit, vânătoarea de foci și morse și pe prinderea păsărilor marine.

Mult înainte ca granițele moderne să fie trasate, ambele insule erau locuite de popoare indigene. Chiar și după ce Alaska a fost cumpărată de SUA în 1867, insulele au funcționat ca o singură comunitate timp de peste 80 de ani, locuitorii deplasându-se liber cu bărci, pe jos sau cu sania trasă de câini între cele două.

Totul s-a schimbat în 1948, odată cu începutul Războiului Rece, când Uniunea Sovietică a relocat populația indigenă de pe Big Diomede pe continent, răspândindu-i prin Siberia. Granița a fost sigilată, creând ceea ce se numea „Cortina de Gheață”. Astăzi, majoritatea locuitorilor de pe Little Diomede au rude în Rusia, mutate cândva de pe Big Diomede, și se văd în continuare ca un singur popor despărțit de o frontieră înghețată.

„Familiile au fost brusc divizate de Strâmtoarea Bering”, a spus Charles Wohlforth, coautor al cărții To Russia With Love: An Alaskan’s Journey, care explorează legăturile istorice ale Alaskăi cu Rusia. „Aceste conexiuni au fost rupte și nu s-au refăcut timp de aproximativ 40 de ani.”

Pe 13 iunie 1988, „Zborul Prieteniei” a marcat o relaxare a tensiunilor Războiului Rece, reconectând Alaska și Rusia după decenii de graniță imposibil de trecut. Un avion Alaska Airlines a dus politicieni, demnitari și bătrâni nativi din Alaska de la Nome la Provideniya, Rusia, pentru a-și revedea rudele după o viață și a cunoaște membri de familie despre care auziseră doar din povești.

„Acest lucru a declanșat o întreagă eră de relații pozitive între Alaska și Rusia, care a durat aproximativ 25 de ani”, a spus David Ramseur, atunci secretar de presă al guvernatorului din Alaska Steve Cowper, care a ajutat la organizarea zborului, și autor mai recent al cărții Melting the Ice Curtain: The Extraordinary Story of Citizen Diplomacy on the Russia-Alaska Frontier. „Toate tipurile de grupuri, de la înotători în ape reci la jurnaliști și cântăreți de folk, au pus pe picioare programe de schimb.”

Little Diomede poate fi accesată doar cu barca (când gheața se topește) sau cu elicopterul din Nome. Există o singură cameră disponibilă spre închiriere prin Inalik Native Corporation, iar pe insulă nu există restaurante sau bănci, ci doar un magazin – Little Diomede Native Store – unde se găsesc câteva provizii și unelte de pescuit/vânătoare (dar vizitatorii sunt sfătuiți să vină cu propriile rezerve). Pe insulă, turiștii pot explora satul, pot afla despre vânătoarea și pescuitul tradițional, pot observa colonii impresionante de păsări marine (precum puffinul corn sau pescărușul cu picioare negre) și pot cumpăra sculpturi de fildeș pentru care insula este renumită.

În anii următori, călătoriile între vestul Alaskăi și estul Rusiei au devenit relativ frecvente, cu evenimente sportive comune, proiecte științifice și afaceri bilaterale. O inițiativă memorabilă, menționată de Ramseur, a fost „Expediția Strâmtorii Bering” din 1989, care a reunit schiori și musheri americani și sovietici, inclusiv indigeni din Alaska și Ciukotka, pentru a parcurge circa 1.600 km de la Peninsula Kamceatka până la Peninsula Seward din Alaska, ca formă de „diplomație pe sanie cu câini”.

Ramseur a spus că perioada de bună vecinătate a durat până la începutul anilor 2000, când Putin a schimbat politica Rusiei, descurajând interacțiunile cu Occidentul. De la invazia Ucrainei, sentimentul s-a înrăutățit și mai mult în stat: Adunarea din Anchorage a votat în 2023 pentru a încheia relația de oraș înfrățit cu Magadan, iar recent, în Nome – oraș aflat la doar 260 km de Rusia – localnicii au construit dispozitive artizanale anti-dronă și veste din Kevlar pentru a fi trimise pe frontul ucrainean. Se așteaptă proteste împotriva lui Putin în Anchorage, cel mai populat oraș al statului.

Deși pe peretele sălii de sport a școlii din Little Diomede încă există o pictură murală ce arată două mâini unite peste apă, cuvântul „prieten” scris atât în engleză, cât și în rusă, puținii locuitori ai insulei supraveghează mișcările trupelor, navelor și elicopterelor rusești din zonă (tot mai numeroase, pe măsură ce topirea gheții deschide rute maritime arctice), împărtășind informațiile strânse cu militarii din Anchorage.