Turist englez, mort pe un traseu din Bucegi. Primele date arată că…

sursa foto: Salvamont România/Facebook

Turist englez, mort pe un traseu din Bucegi. Primele date arată că a făcut stop cardio-respirator

Articole16 Aug 0 comentarii

Un bărbat în vârstă de 70 de ani, turist englez aflat în vizită pe Valea Prahovei, a murit, sâmbătă, în timp ce se afla pe un traseu din Bucegi. Primele date arată că turistul a făcut stop cardio-respirator, echipajele medicale sosite la faţa locului aplicându-i, fără succes, manevre de resuscitare, informează News.ro.

„Un apel venit prin 112 ne-a anunţat că un turist englez, în vârstă de 70 ani, aflat pe Platoul Bucegi, a intrat in stop cardio-respirator.

Echipa de prim răspuns, aflată de serviciu la Baza Salvamont Baba Mare, a ajuns în câteva minute la pacient şi a început manevrele de resuscitare, utilizând şi defibrilatorul”, au anunţat, sâmbătă după amiază, oficialii Salvamont Prahova.

La faţa locului a fost solicitată şi intervenţia unui elicopter de la Punctul de Operare aeriană Braşov, aeronava ajungând la faţa locului în 25 minute. Echipajul medical de pe elicopter a continuat manevrele de resuscitare, însă fără succes, în cele din urmă fiind declarat decesul bărbatului.

Trupul neînsufleţit va fi transportat terestru de către salvatorii montani până la Piatra Arsă, de unde va fi preluat de către Institutul de Medicină Legală.

