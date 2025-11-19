Ucraina: De ce este obsedat Putin să pună mâna pe Pokrovsk

Informația pe scurt:

· Rușii sunt foarte aproape să pună mâna pe Pokrovsk, un nod strategic major din Donețk

· Capturarea lui ar fi cel mai important câștig rusesc din 2024

· Rusia folosește tactici de încercuire, ceață, drone și infiltrări mici pentru a slăbi apărarea ucraineană

· Localitatea este aproape complet încercuită, rutele de aprovizionare sunt tăiate, iar căderea pare iminentă

· Moscova vrea Pokrovsk pentru a avansa spre Kostiantynivka, Kramatorsk și Sloviansk și pentru a consolida controlul în Donbas

· Kremlinul urmărește și un obiectiv politic: o victorie simbolică înainte de iarnă pentru publicul intern și pentru presiune asupra Occidentului

· Momentul este delicat: Ucraina este slăbită și de un scandal de corupție major, care afectează încrederea occidentală

Asediat de ruși

Timp de luni de zile, armata rusă a investit resurse semnificative pentru a încercui și, în cele din urmă, a captura orașul Pokrovsk, transformând-o într-una dintre cele mai importante bătălii ale războiului de aproape patru ani al Rusiei în Ucraina.

Campania Rusiei în Pokrovsk a fost caracterizată de tactici de infiltrare, exploatarea condițiilor meteo și presiune continuă asupra logisticii care susține apărarea ucraineană, lucru care a permis forțelor ruse să apropie orașul de încercuire completă până la sfârșitul verii.

Timp de peste 18 luni, forțele ucrainene au luptat pentru a apăra Pokrovsk împotriva bombardamentelor aproape constante și a încercărilor de încercuire ale Rusiei. În noiembrie, această apărare a ajuns însă la un punct de ruptură. Trupele ruse au înconjurat Pokrovsk din trei direcții și înaintează spre centrul orașului, exploatând prăbușirea liniilor ucrainene de apărare din așezările învecinate. Rezistența ucraineană continuă în poziții fragmentate, dar balanța inițiativei s-a înclinat decisiv în favoarea Moscovei, sun comentatorii.

În locul atacurilor frontale pe care le-a folosit în bătăliile anterioare, precum campania sângeroasă pentru Bahmut sau atacurile haotice în masă de la începutul războiului din 2022, armata rusă folosește o manevră de încercuire în clește pentru a înconjura treptat Pokrovsk și a amenința liniile de aprovizionare ale Ucrainei.

Aceasta a permis armatei ruse să folosească o gamă largă de arme cu foc indirect – artilerie, bombe planate, drone FPV – pentru a lovi apărarea ucraineană și a perturba liniile de aprovizionare. În același timp, manevrele Rusiei din jurul orașului au forțat armata ucraineană să se bazeze pe un număr tot mai mic de rute de aprovizionare, toate devenind treptat blocate de focul rusesc. Apărarea orașelor fortificate precum Pokrovsk, Kupiansk și Lîman a devenit astfel extrem de costisitoare pentru o armată ucraineană cu resurse și personal insuficient.

Presiunea crescândă a acestor asedii eficiente a lăsat punctele de apărare vulnerabile infiltrărilor de către mici echipe de infanterie ale rușilor.

Relatările CNN și analizele Institutului pentru Studiul Războiului notează că echipele de asalt ruse înaintează acum în grupuri de câte doi sau trei soldați, folosind adesea vehicule civile sau motociclete pentru a se deplasa prin teren acoperit de ceață. Scopul nu este să zdrobească frontul ucrainean prin atacuri frontale, ci să găsească breșe între poziții, să se infiltreze în spatele acestora, să creeze un punct de sprijin și să deschidă calea pentru forțe suplimentare.

Ucraina spune că ofensiva Moscovei a dus la pierderi uriașe în rândul forțelor ruse. Kremlinul susține însă că Ucraina, cu populația ei semnificativ mai mică, este cea care riscă să rămână fără oameni și că propriile sale tactici mai lente sunt concepute pentru a minimiza pierderile.

O incursiune în regiunea rusă Kursk, efectuată anul trecut de forțele ucrainene și respinsă de Moscova, a încetinit atacul rusesc asupra Pokrovsk.

În fața atacurilor lansate de forțele ruse, Ucraina s-a grăbit să întărească pozițiile din oraș. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat săptămâna trecută că vremea nefavorabilă avantajează atacurile rusești, a căror amploare, a spus el, este în creștere.

“Este foarte important pentru Rusia să facă totul pentru a cuceri cu adevărat Pokrovsk – în orice format,” a declarat el pentru presa de stat ucraineană.

“Fie că va fi vorba de Vovceansk (un oraș aflat la patru ore nord de Pokrovsk), fie de altceva. Ei trebuie să arate un succes. Apoi vor putea… să încerce să readucă narațiunea: V-am spus că vom cuceri Donbasul.”

Separat, armata Ucrainei a afirmat că Moscova și-a intensificat eforturile de a aduce mai multe trupe în ultimele zile, folosind ceața densă ca acoperire.

“Obiectivul lor rămâne neschimbat – să ajungă la granițele de nord ale Pokrovsk și apoi să încerce să încercuiască aglomerația urbană,” a transmis Corpul 7 de Parașutiști al Ucrainei pe Facebook.

DeepState, un proiect ucrainean care cartografiază linia frontului pe baza imaginilor open-source verificate, arată forțele ruse împingând în oraș dinspre sud, deși o mare parte a zonei este încă gri, nefiind sub controlul ferm al niciuneia dintre cele două tabere. Unii observatori spun însă că prăbușirea orașului este iminentă.

După lecțiile dure de la Avdiivka, când trupele ruse au avansat aproape nestânjenite spre Pokrovsk și Oceretine, conducerea Ucrainei a investit în întărirea apărării din spatele Pokrovsk pentru a facilita o retragere ordonată și pentru a frâna orice operațiuni ofensive ulterioare ale Rusiei.

Pe de altă parte, experții afirmă că utilizarea ceții ca avantaj tactic a devenit emblematică pentru metodele schimbate ale Rusiei în Pokrovsk. Timp de ani, avantajul Ucrainei pe câmpul de luptă a constat în utilizarea dronelor pentru recunoaștere, lovituri precise și monitorizarea zonelor slab apărate.

Dar în ultimele săptămâni, cețurile dense din Donețk – tipice pentru sfârșitul toamnei și începutul iernii – au ținut la sol o mare parte din flota de drone a Kievului, reducând vizibilitatea și capacitățile de avertizare timpurie ale Ucrainei.

Videoclipuri virale au arătat unități ruse mișcându-se deschis pe drumuri civile, avansând pe motociclete și camionete în condiții care în mod normal le-ar fi transformat în ținte ușoare pentru drone.

Zilele trecute, Rusia a afirmat că forțele sale au pătruns mai adânc în orașul ucrainean, un videoclip arătând soldați ruși intrând în Pokrovsk pe motociclete și pe acoperișurile unor mașini și dube, în mijlocul unei ceți dense.

Mai multe vehicule, unele cu uși și geamuri lipsă, erau prezentate circulând pe un drum presărat cu resturi, în timp ce soldații priveau spre cameră. Unele voci au comparat înregistrarea video cu o scenă din Mad Max, seria de filme de acțiune post-apocaliptice, a căror acțiune are loc într-un viitor devastat.

BBC a verificat locația în care a fost filmat videoclipul ca fiind periferia sudică a orașului, pe autostrada Selidove – Pokrovsk.

Comandantul-șef al armatei ucrainene, Oleksandr Sîrski, a estimat recent că Rusia concentrează aproximativ 150.000 de soldați în ofensiva sa pentru a captura Pokrovsk. El a spus că forțele ucrainene încearcă să elimine cei aproximativ 300 de ruși care, potrivit armatei de la Kiev, au reușit până acum să se infiltreze în oraș.

Potrivit BBC, videoclipul difuzat de bloggerii militari ruși sugerează că aceste cifre au crescut probabil între timp, iar armata ucraineană a confirmat între timp acest lucru, zonele sudice ale orașului aflându-se acum sub ocupație rusă.

Comentând pe marginea asalturilor forțelor lui Putin, BBC a scris că soldații ruși încearcă să taie rutele logistice care sprijină trupele ucrainene din Pokrovsk.

Aceștia atacă rutele de aprovizionare, nu doar de la distanță folosind drone și artilerie, ci și trimițând soldați la sol, a declarat un pilot ucrainean de dronă.

Această tactică se numește infiltrare și s-a dovedit a fi destul de eficientă, a spus analistul militar ucrainean Kostiantin Mașoveț.

El susține că forțele rusești au vizat în mod specific piloții ucraineni de aparate fără pilot, astfel încât aceștia nu mai au suficiente resurse pentru a detecta mișcarea unor grupuri rusești mai mici.

Într-un mediu urban, soldații ruși se infiltrează uneori îmbrăcându-se în localnici sau în militari ucraineni, a spus Mașoveț. Scopul lor principal este de a provoca haos în rândul apărătorilor ucraineni, urmat apoi de o împingere din partea forțelor principale ale armatei ruse, adaugă el.

Date despre Pokrovsk

Ce se știe însă despre orașul care a devenit o țintă atât de râvnită pentru dictatorul de la Kremlin? Pokrovsk se află în regiunea Donețk din estul Ucrainei, la aproximativ 60 de kilometri nord-vest de orașul Donețk, controlat de ruși. Localitatea a fost anterior un important centru logistic pentru armata ucraineană, fiind situat pe un drum-cheie pe care trupele îl foloseau pentru a aproviziona alte avanposturi aflate sub presiune de-a lungul frontului.

Orașul, care este un nod rutier și feroviar important, avea o populație de aproximativ 60.000 de oameni înainte de război. Reuters a precizat însă că majoritatea oamenilor au fugit din orașul asediat, toți copiii au fost evacuați, iar puțini civili au mai rămas printre blocurile pulverizate și drumurile crăpate din Pokrovsk. Raportări recente sugerează că puțin peste 1.000 de locuitori mai trăiesc în oraș, majoritatea fără surse fiabile de hrană și cu acces limitat la energie electrică și încălzire.

Singura mină din Ucraina care produce cocs metalurgic – folosit în industria ei siderurgică, cândva vastă – se află la aproximativ 10 km vest de Pokrovsk. Operațiunile miniere de acolo au fost suspendate.

În plus, Pokrovsk găzduiește și cea mai mare universitate tehnică din regiune, care acum este abandonată, având clădirile avariate de bombardamente.

Orașul a ajuns să reprezinte ultimul mare oraș controlat de Ucraina în vestul Donețkului, care servește drept poartă de trecere din estul ocupat de Rusia către centrul Ucrainei. Regiunea a fost de mult timp esențială pentru campania Moscovei de a ocupa complet și de “a elibera” Donbasul, inima industrială a estului Ucrainei și un teritoriu de care președintele rus Vladimir Putin a fost obsedat, spun analiștii.

Planul lui Putin

Experții străini afirmă că sunt mai multe motive pentru care Moscova vrea să pună mâna pe Pokrovsk cu orice preț.

# Cucerirea completă a regiunii Donbas.

Rusia vrea să cucerească întreaga regiune Donbas, care cuprinde provinciile Luhansk și Donețk. Ucraina controlează încă aproximativ 10% din Donbas, o zonă de circa 5.000 km², în mare parte în nordul Donețkului.

Președintele Putin spune că Donbas face parte legal din Rusia. Guvernul de la Kiev și majoritatea țărilor occidentale resping însă acapararea teritoriului de către Moscova ca pe o anexare ilegală.

Capturarea Pokrovsk și a localității Kostiantynivka, un alt oraş industrial din regiunea Donețk, situat la nord-est și pe care trupele ruse încearcă, de asemenea, să îl încercuiască, ar oferi Moscovei o platformă pentru a avansa spre nord, către cele mai mari două orașe din Donețk aflate încă sub control ucrainean – Kramatorsk și Sloviansk. (În perioada sovietică, Kostiantynivka s-a dezvoltat într-un centru major de producţie: fier, zinc, oţel, sticlă. Orașul are o infrastructură feroviară importantă și drumuri strategice).

Armata Rusiei spune că controlează acum peste 19% din Ucraina, adică aproximativ 116.000 km², față de 18% acum aproape trei ani, potrivit hărților ucrainene care urmăresc modificările liniei frontului.

# Intensificarea amenințării pentru Dnipropetrovsk.

Capturarea orașului ar face, de asemenea, ca regiunea Dnipropetrovsk, situată la vest și unde forțele ruse spun că au deja un punct de sprijin, să fie mai vulnerabilă la avansurile rusești. Pokrovsk ar fi cel mai important câștig teritorial unic al Moscovei în Ucraina de la cucerirea orașului Avdiivka la începutul lui 2024.

Moscova vrea să convingă Occidentul că preluarea completă a restului regiunii Donețk este inevitabilă și că ar fi mai bine ca guvernul de la Kiev să o cedeze voluntar ca parte a unui acord de pace.

Ucraina, care respinge această idee, este dornică să le arate partenerilor săi occidentali că poate face Rusia să plătească un preț ridicat pentru câștiguri teritoriale relativ modeste și, prin urmare, că merită în continuare sprijin militar și financiar.

# Motive operaționale.

Unii analiști militari occidentali, precum Rob Lee, cercetător senior la Foreign Policy Research Institute din SUA, afirmă că capturarea Pokrovsk ar fi o victorie importantă pentru Rusia din motive operaționale.

Dar Rusia ar rămâne totuși departe de obiectivul său de a controla restul Donețkului, inclusiv cele două orașe-fortărețe Kramatorsk și Sloviansk, a spus Lee.

# “Eliberarea” minorității ruse din oraș.

Orașul este de asemenea dorit de președintele Putin deoarece are “o minoritate numeroasă de vorbitori de limbă rusă,” a spus profesorul Mark Edele de la University of Melbourne.

“Când a devenit clar că preluarea întregii Ucraine era o imposibilitate militară, ei s-au concentrat în schimb pe părțile mai ușoare, unde puteau formula un argument despre eliberarea minorității ruse,” a spus el.

Expertul a adăugat însă că problema ar fi că, dacă Rusia ar cuceri Donbasul, ar trebui să reconstruiască regiunea industrială distrusă “aproape de la zero,” ceea ce ar fi extrem de costisitor.

# Obiectivul politic.

Mulți analiști cred, de asemenea, că obiectivul Moscovei este la fel de politic pe cât este militar: să demonstreze forță înainte de iarnă și să transmită publicului său intern, precum și guvernelor din Kiev și Washington, că războiul evoluează în favoarea sa și că Kremlinul este pregătit să continue lupta pe termen nelimitat.

Așa cum am menționat anterior, experții estimează că Rusia a desfășurat aproape 150.000 de soldați în operațiunea Pokrovsk, acceptând zeci de mii de victime – un cost pe care Putin este probabil dispus să îl suporte pentru a transmite un mesaj puternic SUA și în special președintelui Donald Trump: că Rusia este partea câștigătoare și că timpul lucrează pentru ea.

Așa cum a subliniat Mark Galeotti în The Times, Trump a preferat întotdeauna să sprijine partea care pare să fie pe cale să câștige, sugerând că sprijinul său pentru Kiev ar putea fi trecător.

# Nevoia unei victorii simbolice.

Pentru Kremlin, Pokrovsk servește și un scop intern, a scris The Soufan Center, un think-tank independent şi non-profit specializat în securitate globală, conflict şi terorism, cu sediul în New York.

După aproape patru ani de război și tensiuni economice crescânde, Putin are nevoie de o victorie simbolică pentru a menține imaginea progresului, în special deoarece conflictul a fost mult timp definit de un război de uzură, cu puține victorii mari sau decisive. Economia Rusiei, deși susținută artificial prin cheltuieli de război, a început să arate fisuri vizibile. Potrivit Carnegie Endowment for International Peace, creșterea economică pentru 2025 este estimată la doar 1%, în scădere abruptă față de peste 4% în 2024. În plus, inflația a erodat salariile; bunurile de bază s-au scumpit, iar sancțiunile occidentale au forțat închiderea a sute de lanțuri și fabrici străine. Viața de zi cu zi a rusului obișnuit s-a degradat vizibil, cu mai puține produse disponibile, prețuri mai mari și incertitudine crescândă.

Capturarea Pokrovsk poate oferi astfel Kremlinului o narațiune necesară despre succes, una pe care o poate folosi pentru a justifica costurile războiului și pentru a reduce nemulțumirea internă.

Moment delicat

Posibilul eșec al Ucrainei pe câmpul de luptă coincide cu cea mai serioasă criză internă de la începutul invaziei ruse. Un scandal de corupție de 100 de milioane de dolari implicând companii energetice de stat, precum Naftogaz, a dus la suspendarea mai multor oficiali de rang înalt, inclusiv directori din Naftogaz și Ministerul Energiei.

Investigațiile au relevat deturnarea presupusă a unor fonduri destinate reparațiilor critice ale infrastructurii înainte de sezonul rece. Scandalul a provocat furie publică și o nouă examinare din partea donatorilor internaționali. Având în vedere că sistemul energetic al Ucrainei este deja vulnerabil din cauza atacurilor repetate ale Rusiei, gestionarea defectuoasă a fondurilor a ridicat semne serioase de întrebare privind guvernanța și supravegherea instituțională.

Guvernul președintelui Zelenski a promis o reformă completă a managementului sectorului energetic.

Comentatorii străini au reamintit că o mare parte din credibilitatea Ucrainei în timpul războiului, mai ales în rândul aliaților occidentali, s-a bazat pe promisiunea integrității instituționale și pe combaterea corupției. Dacă aceste probleme persistă, sprijinul deja redus al Occidentului ar putea continua să scadă. Aceasta oferă Moscovei muniție pentru propaganda și operațiunile sale informaționale.

În ceea ce privește relațiile SUA-Ucraina, scandalul energetic apare într-un moment nefavorabil pentru Kiev, susțin analiștii. Sprijinul Washingtonului pentru țara asediată, chiar înainte de inaugurarea lui Trump la Casa Albă, a depins de menținerea capacității Ucrainei de a rezista avansului Moscovei și de garanția că ajutorul nu este deturnat sau folosit într-o manieră nesustenabilă politic – lucru pus sub semnul întrebării de scandalul energetic.

Căderea Pokrovsk ar sublinia necesitatea continuării sprijinului material occidental, în special pentru apărare antiaeriană, producția de drone și război electronic, consolidând în același timp vocile din Washington care argumentează că Ucraina nu poate câștiga și că interesele SUA sunt mai bine servite prin mediere.

Concluzia. Rusia își intensifică ofensiva asupra orașului Pokrovsk, considerat ultimul mare bastion ucrainean din vestul Donețkului și o verigă strategică esențială pentru controlul Donbasului. Trupele ruse folosesc tactici diferite față de începutul războiului: încercuire treptată, exploatarea ceții pentru a neutraliza dronele ucrainene, foc indirect masiv și infiltrarea unor mici grupuri de infanterie pentru a tăia rutele logistice.

După peste 18 luni de rezistență sub bombardamente constante, Pokrovsk este aproape încercuit, iar unele părți ale orașului se află deja sub control rusesc, ceea ce face ca prăbușirea lui să pară iminentă. Capturarea orașului ar permite Rusiei să avanseze spre Kostiantynivka, Kramatorsk și Sloviansk, consolidându-și astfel poziția în estul Ucrainei și accentuând presiunea asupra regiunii Dnipropetrovsk.

Pentru Kremlin, Pokrovsk are însă și o puternică valoare politică și simbolică. După aproape patru ani de război costisitor și o economie aflată sub presiune, Moscova are nevoie de o victorie vizibilă pentru a demonstra progres intern și pentru a transmite Kievului, Washingtonului și propriului public că timpul lucrează în favoarea Rusiei. Putin urmărește atât controlul teritorial total în Donbas, cât și consolidarea narațiunii că Rusia rămâne partea dominantă în conflict.

În același timp, Ucraina se confruntă cu o criză internă gravă: un scandal de corupție de 100 de milioane de dolari în sectorul energetic, care subminează încrederea partenerilor occidentali într-un moment în care Kievul depinde critic de sprijin militar și financiar pentru a continua rezistența.

Această combinație între avansul militar rusesc și vulnerabilitățile interne ucrainene creează un moment de maxim stres pentru Kiev. Pierderea Pokrovskului nu ar însemna colapsul frontului, deoarece infrastructura logistică ucraineană a fost deja relocată, dar ar slăbi capacitatea Ucrainei de a încetini viitoarele avansuri rusești. De asemenea, ar oferi Rusiei un avantaj logistic și psihologic important, transformând Pokrovsk într-un posibil centru pentru operațiuni ulterioare și punând presiune suplimentară pe capacitatea Occidentului de a susține Ucraina pe termen lung. Cât va mai rezista orașul asediat?

Surse: The Soufan Center, Reuters, ABC, CBC News, BBC, Sky News, The Economist, The Kyiv Independent