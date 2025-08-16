G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete: 120 de milioane de euro din fonduri europene…

Alexandru Rogobete
Sursa foto: Facebook Ministerul Sănătății

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete: 120 de milioane de euro din fonduri europene pentru ambulatoriile de specialitate, prin Programul Operaţional Sănătate

Articole16 Aug 0 comentarii

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, anunţă investiţii de 120 de milioane de euro din fonduri europene pentru ambulatoriile de specialitate, prin Programul Operaţional Sănătate, el arătând că în România, prea mulţi pacienţi au simţit povara drumurilor lungi, a internărilor inutile şi a aşteptărilor obositoare pentru o simplă consultaţie, iar prin dezvoltarea ambulatoriilor de specialitate, pacienţii vor ajunge mai repede la diagnostic şi tratament, aproape de casă şi fără internări inutile, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -
„Nu mai aşteptăm alţi 35 de ani – dezvoltăm acum ambulatoriile de specialitate pentru ca pacienţii să aibă acces rapid la diagnostic şi tratament, fără internări inutile. 120 de milioane de euro din fonduri europene pentru ambulatoriile de specialitate, prin Programul Operaţional Sănătate”, scrie ministrul Sănătăţii, într-o postare pe Facebook.
Alexandru Rogobete precizează că în România, prea mulţi pacienţi au simţit povara drumurilor lungi, a internărilor inutile şi a aşteptărilor obositoare pentru o simplă consultaţie.
”Schimbăm această realitate. Dezvoltăm ambulatoriile de specialitate şi investim masiv pentru ca pacienţii să ajungă mai repede la diagnostic şi tratament, aproape de casă şi fără internări inutile”, explică ministrul.
Potrivit lui Rogobete, reformele legislative în curs aduc beneficii concrete pentru pacienţi: Program extins până la ora 20:00 în ambulatoriile spitalelor publice; Flexibilitate mai mare pentru manageri şi şefii de secţie în organizarea activităţii medicale; Creşterea finanţării: de la 5 lei/punct la 6,5 lei, iar din 2026 – 8 lei; Eliminarea biletului de trimitere pentru pacienţii cronici din programele naţionale – indiferent dacă sunt sau nu asiguraţi.
Alexandru Rogobete mai spune că, pe partea de investiţii, prin PNRR au modernizat deja 69 de ambulatorii, cu un buget de peste 1 miliard de lei, dar merg mai departe: un nou proiect de 120 milioane euro, finanţare europeană nerambursabilă, va aduce extinderi, modernizări, construcţii noi şi dotări cu echipamente moderne în toată ţara.
„Proiectele pot fi depuse până la 16 octombrie 2025, ora 17:00, pe platforma MySMIS2021 (gestionată de MIPE). Pacienţii nu sunt singuri – eu şi echipa de la Ministerul Sănătăţii suntem alături de ei. Ştiu că unele măsuri deranjează în sistem – dar ele aduc un câştig real pentru pacienţi. Iar pentru mine acesta este singurul obiectiv: un sistem care să răspundă nevoilor oamenilor, nu obişnuinţelor birocratice. Încrederea ne face bine!”, subliniază Rogobete.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , , , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Şeful DSU, întrebat dacă nu este „ruşinos” ca la zece ani de la Colectiv România să nu aibă un centru pentru mari arşi: Nu DSU se ocupă de asta. Eu nu am cum să vă dau motivaţii. Chiar dacă unele le ştiu, nu mă pot pronunţa în locul colegului de la Ministerul Sănătății

Articole14 Aug • 5.968 vizualizări
0 comentarii

Ministrul Sănătăţii: Vrem să extindem proiectul de dotare şi reabilitare a cabinetelor de medicină de familie cu noi fonduri europene

Articole9 Aug • 371 vizualizări
1 comentariu

Alexandru Rogobete: Cer public şi imperativ demisia imediată a şefului Centrului de Arşi Grav de la Spitalul Floreasca/ Aroganţa şi indolenţa sunt incompatibile cu demnitatea profesională, indiferent de titlul universitar

Articole1 Aug • 3.402 vizualizări
2 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.