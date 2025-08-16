Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete: 120 de milioane de euro din fonduri europene pentru ambulatoriile de specialitate, prin Programul Operaţional Sănătate
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, anunţă investiţii de 120 de milioane de euro din fonduri europene pentru ambulatoriile de specialitate, prin Programul Operaţional Sănătate, el arătând că în România, prea mulţi pacienţi au simţit povara drumurilor lungi, a internărilor inutile şi a aşteptărilor obositoare pentru o simplă consultaţie, iar prin dezvoltarea ambulatoriilor de specialitate, pacienţii vor ajunge mai repede la diagnostic şi tratament, aproape de casă şi fără internări inutile, transmite News.ro.
