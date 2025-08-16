Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete: 120 de milioane de euro din fonduri europene pentru ambulatoriile de specialitate, prin Programul Operaţional Sănătate

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, anunţă investiţii de 120 de milioane de euro din fonduri europene pentru ambulatoriile de specialitate, prin Programul Operaţional Sănătate, el arătând că în România, prea mulţi pacienţi au simţit povara drumurilor lungi, a internărilor inutile şi a aşteptărilor obositoare pentru o simplă consultaţie, iar prin dezvoltarea ambulatoriilor de specialitate, pacienţii vor ajunge mai repede la diagnostic şi tratament, aproape de casă şi fără internări inutile, transmite News.ro.

„Nu mai aşteptăm alţi 35 de ani – dezvoltăm acum ambulatoriile de specialitate pentru ca pacienţii să aibă acces rapid la diagnostic şi tratament, fără internări inutile. 120 de milioane de euro din fonduri europene pentru ambulatoriile de specialitate, prin Programul Operaţional Sănătate”, scrie ministrul Sănătăţii, într-o postare pe Facebook. Alexandru Rogobete precizează că în România, prea mulţi pacienţi au simţit povara drumurilor lungi, a internărilor inutile şi a aşteptărilor obositoare pentru o simplă consultaţie. ”Schimbăm această realitate. Dezvoltăm ambulatoriile de specialitate şi investim masiv pentru ca pacienţii să ajungă mai repede la diagnostic şi tratament, aproape de casă şi fără internări inutile”, explică ministrul.

Potrivit lui Rogobete, reformele legislative în curs aduc beneficii concrete pentru pacienţi: Program extins până la ora 20:00 în ambulatoriile spitalelor publice; Flexibilitate mai mare pentru manageri şi şefii de secţie în organizarea activităţii medicale; Creşterea finanţării: de la 5 lei/punct la 6,5 lei, iar din 2026 – 8 lei; Eliminarea biletului de trimitere pentru pacienţii cronici din programele naţionale – indiferent dacă sunt sau nu asiguraţi. Alexandru Rogobete mai spune că, pe partea de investiţii, prin PNRR au modernizat deja 69 de ambulatorii, cu un buget de peste 1 miliard de lei, dar merg mai departe: un nou proiect de 120 milioane euro, finanţare europeană nerambursabilă, va aduce extinderi, modernizări, construcţii noi şi dotări cu echipamente moderne în toată ţara.