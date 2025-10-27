Drulă: Piedică pusă referendumului pe bugetul Capitalei de către PSD, PNL şi AUR. Procedura de urgenţă pentru legea de implementare a Referendumului a fost respinsă în Parlament

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Deputatul USR Cătălin Drulă a acuzat, luni, că a fost pusă o piedică referendumului pe bugetul Capitalei, azi, în Parlament, de către PSD, PNL şi AUR, el precizând că, prin votul celor trei partide, procedura de urgenţă pentru legea de implementare a Referendumului a fost respinsă, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

”Piedică pusă referendumului pe bugetul Capitalei, azi, în Parlament, de către PSD, PNL şi AUR. Prin votul celor 3 partide, procedura de urgenţă pentru legea de implementare a Referendumului a fost respinsă”, a scris Drulă pe Facebook.

El explică de ce e importantă procedura de urgenţă, şi anume ca legea să fie adoptată la timp pentru bugetul Capitalei pe 2026 şi să nu mai pierdem încă un an cu sistemul actual.

”Sistemul actual de alcătuire a bugetului înseamnă că guvernul central decide să dea grosul banilor la sectoare şi la Ilfov, secătuind bugetul Capitalei de resursele de dezvoltare necesare marilor proiecte. Bucureştenii au votat covârşitor pentru referendumul propus de Nicuşor Dan. Aproape 500.000 de bucureşteni au spus DA în 2024. Voinţa lor este până în prezent ignorată de politicieni”, subliniază Drulă.

Deputatul USR mai spune că toate proiectele metropolitane sunt lăsate fără resurse: reabilitările de bulevarde şi şosele, investiţiile în sistemul de termoficare, regenerarea urbană pe spaţii publice extinse, în timp ce vapoare de pavele şi fântâni cântătoare sunt construite din banii care ar trebui să facă acest oraş să funcţioneze în ansamblul său.

”Legea pe care am depus-o în Parlament nu este a mea, ci a acestui oraş, şi transpune exact viziunea lui Nicuşor Dan, cu care am discutat acest text înainte de a-l depune. Un lucru e sigur: nu vom renunţa până nu vedem referendumul implementat, oricâte piedici ar pune PSD, PNL şi AUR. Iar bucureştenii nu vor uita cine a adus oraşul în situaţia actuală şi cine se opune voinţei lor. Oraşul nostru nu se poate întoarce la a fi condus de găşti şi grupuri de interese”, afirmă Cătălin Drulă.

Referendumul iniţiat de primarul general al Capitalei, Nicuşor Dan, a fost organizat în 24 noiembrie 2024, în același timp cu primul tur al alegerilor prezidențiale ulterior anulate.

La întrebarea ”Sunteți de acord ca repartizarea între Primăria municipiului București și primăriile de sector a impozitelor pe venit și a taxelor și impozitelor locale colectate de la bucureșteni să fie aprobată de către Consiliul General al Municipiului București?” – 64,37% (462.003) dintre bucureșteni au răspuns ”DA” și 35,63% (255.679) nu au fost de acord.

66,42% (477.471) dintre bucureșteni au fost de acord ”ca primarul general al municipiului București să emită autorizațiile de construire pe întreg teritoriul administrativ al orașului”, 33,58% (241.424) nefiind de acord.

De asemenea, la cea de-a treia întrebare ”Sunteți de acord ca Primăria București să finanțeze și să implementeze un program de educație pentru sănătate și prevenire a consumului de droguri în toate școlile din București?” 84,58% (608.178) din bucureșteni au fost de acord și 15,42% (110.862) din bucureșteni nu au fost de acord.

La referendum a fost o prezență de peste 40%, fiind depășit pragul necesar de validare de 30%.