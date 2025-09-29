G4Media.ro
„Ne apropiem de sfârşitul războiului”, spune Benjamin Netanyahu la Casa Albă /…

Sursa foto: Abir SULTAN / AFP / Profimedia

„Ne apropiem de sfârşitul războiului”, spune Benjamin Netanyahu la Casa Albă / Premierul israelian anunţă că susţine planul lui Donald Trump pentru Gaza

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat luni, într-o conferinţă de presă susţinută la Casa Albă alături de preşedintele SUA Donald Trump, că susţine planul de pace pentru Gaza propus de acesta, preconizând că sfârşitul războiului este aproape, chiar dacă Hamas nu şi-a dat încă acordul, transmite News.ro.

Benjamin Netanyahu consideră că planul propus de Donald Trump pentru pacea în Gaza „oferă o cale realistă pentru anii următori”.

„Ne apropiem de sfârşitul războiului”, a declarat Benjamin Netanyahu, care a dat asigurări că susţine planul lui Donald Trump. El a asigurat, de asemenea, că „pregăteşte ziua de după Hamas”.

„Acest plan ne oferă o cale realistă în anii următori, în care Gaza nu va fi condusă nici de Hamas, nici de autorităţile palestiniene, ci de cei care sunt angajaţi în favoarea unei păci autentice”, a spus premierul israelian.

