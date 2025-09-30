O chinezoaică, condamnată în Marea Britanie după cea mai mare confiscare de criptomonede din lume

O femeie de origine chineză a fost condamnată la Londra pentru rolul central într-o fraudă care a dus la cea mai mare confiscare de criptomonede din lume, în valoare de peste 5 miliarde de lire sterline (6,7 miliarde de dolari), potrivit BBC.

Zhimin Qian, cunoscută și sub numele de Yadi Zhang, a pledat vinovată în fața magistraților britanici pentru obținerea și deținerea ilegală a criptomonedelor. Între 2014 și 2017, ea a coordonat o amplă schemă de înșelăciune în China, păcălind peste 128.000 de victime și ascunzând banii furați în active bitcoin, potrivit Poliției Metropolitane din Londra.

În total, autoritățile britanice au confiscat 61.000 de bitcoin de la Qian, în urma unei anchete internaționale complexe care a durat șapte ani și a vizat o rețea globală de spălare de bani.

Femeia, în vârstă de 47 de ani, a fugit din China folosind documente false și a ajuns în Regatul Unit, unde a încercat să spele banii prin investiții imobiliare.

Avocatul ei a declarat că, prin recunoașterea vinovăției, Qian „speră să aducă un oarecare confort investitorilor care așteaptă despăgubiri din 2017”, subliniind că valoarea crescută a criptomonedelor permite acoperirea pierderilor.

În operațiune a fost implicată și Jian Wen, o angajată a unui restaurant chinezesc, condamnată anul trecut la șase ani și opt luni de închisoare pentru rolul său în spălarea banilor. Ea a trecut de la a locui deasupra unui fast-food la o vilă închiriată de milioane de lire în nordul Londrei și a cumpărat două proprietăți în Dubai.

Procurorii britanici au precizat că schemele conduse de Qian promiteau câștiguri sigure și dividende zilnice, profitând de popularitatea criptomonedelor în China la acea vreme. Mii de investitori – inclusiv oameni de afaceri, angajați bancari și chiar membri ai sistemului judiciar – și-au plasat economiile în afacerile promovate de cea supranumită „zeița bogăției”.

Autoritățile britanice și chineze continuă investigațiile, iar Qian rămâne în arest preventiv până la pronunțarea sentinței.