O femeie din Australia care se prezenta drept ghicitoare şi maestră feng shui a fost arestată pentru o presupusă fraudă de 46 de milioane de dolari

O femeie în vârstă de 53 de ani care pretindea că este maestră feng shui şi ghicitoare a fost arestată pentru că ar fi pus la cale o schemă prin care ar fi înşelat clienţi vulnerabili cu milioane de dolari, a anunţat joi poliţia australiană, transmite agenția de știri dpa, citată de Agerpres.

Femeia „ar fi exploatat clienţi vulnerabili din comunitatea vietnameză, convingâ ndu-i să ia împrumuturi financiare pe baza predicţiei ei că în viitorul lor există un ‘miliardar'” în familie, a declarat poliţia din New South Wales.

O femeie în vârstă de 25 de ani a fost, de asemenea, arestată şi acuzată că a ajutat-o pe femeia mai în vârstă să-şi pună în aplicare înşelăciunea. Poliţia a estimat paguba la 70 de milioane de dolari australieni (46 de milioane de dolari americani).

Cele două femei au fost arestate miercuri la o adresă din Sydney, de unde poliţia a confiscat şi „documente financiare, telefoane mobile, alte electronice, genţi de lux, un lingou de aur de 40 de grame în valoare de 10.000 de dolari şi jetoane de cazinou în valoare de 6.600 de dolari”.

Femeia în vârstă de 53 de ani a fost acuzată de 39 de infracţiuni, între care activităţi direc te ale unui grup criminal, obţinerea necinstită de avantaje financiare şi manipularea cu bună ştiinţă a veniturilor din infracţiuni cu intenţia de a le ascunde.

Tânăra a fost acuzată de infracţiuni precum obţinerea necinstită de avantaje financiare şi manipularea imprudentă a veniturilor di n infracţiuni.

Arestarea celor două femei face parte dintr-o anchetă mai amplă privind un grup criminal care se ocupă cu fraudele şi spălarea de bani în valoare de mai multe milioane de dolari care operează în Sydney şi care a dus deja la punerea sub acuzare a 17 persoane.

„Ceea ce a început ca o anchetă privind finanţarea frauduloasă a maşinilor s-a extins până la descoperirea unuia dintre cele mai sofisticate sindicate ale infracţiunilor financiare pe care le-am văzut în cariera mea la conducerea Brigăzii de Infracţiuni Financiare”, a declarat superintendentul detectiv Gordon Arbinja.

„Detectivii noştri au lucrat neobosit pentru a descoperi o reţea care nu numai că a vizat instituţiile financiare, dar a manipulat şi persoane vulnerabile în scop personal”, a adăugat el.