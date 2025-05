Mulți americani apelează la astrologie, cărți de tarot sau ghicitori cel puțin o dată pe an, arată un sondaj / Femeile tinere și persoanele LGBTQ+ sunt cei mai mari fani ai astrologiei

O mulțime de adulți americani – aproximativ 3 din 10 – apelează la astrologie, cărți de tarot sau ghicitori cel puțin o dată pe an. Dar doar o mică parte dintre ei se bazează pe ceea ce învață din aceste practici pentru a lua decizii importante.

Acest lucru reiese dintr-un sondaj național publicat de Pew Research Center, care a cuprins 9.593 de adulți din SUA care au fost intervievați în octombrie anul trecut, scrie Associated Press.

În general, potrivit Pew, aproximativ 2 din 10 adulți din SUA spun că se implică în cel puțin una dintre aceste activități în principal „doar pentru distracție”, în timp ce aproximativ 1 din 10 spun că se implică în principal pentru că „cred că practicile le oferă informații utile”. Doar aproximativ 1% spun că se bazează „foarte mult” pe ceea ce învață din aceste practici atunci când iau decizii importante în viață.

Cu toate acestea, este o afacere mare. Industria, care cuprinde diverse specialități precum astrologia, citirea în palmă și ghicitul, a generat venituri estimate la 2,3 miliarde de dolari în 2024 și a angajat 105.000 de persoane, potrivit firmei de cercetare de piață IBIS World.

„Scepticismul tradițional cu privire la consultanța oferită de aceste persoane a dispărut, tot mai mulți consumatori îmbrățișând aceste servicii, în special în perioade de incertitudine”, a scris Michal Dalal, analist IBIS World.

Cei mai mari fani ai astrologiei? Femeile tinere și persoanele LGBTQ+

Au existat unele diferențe demografice majore în răspunsurile la sondajul Pew, în special constatarea că adulții tineri – și în special femeile tinere – sunt mai predispuși decât alte grupe de vârstă să consulte astrologia sau horoscopul. Potrivit Pew, aproximativ 4 din 10 femei cu vârste cuprinse între 18 și 49 de ani cred în astrologie. În comparație cu aproximativ 3 din 10 femei de 50 de ani și peste și aproximativ 2 din 10 bărbați sub 50 de ani.

Un alt grup distinct: Adulții LGBTQ+. Conform sondajului, aproximativ jumătate dintre aceștia consultă astrologia sau un horoscop cel puțin o dată pe an – aproximativ de două ori mai mult decât în rândul adulților din SUA. Pew a constatat că aproximativ 2 din 10 adulți LGBTQ+ spun că, atunci când iau decizii importante în viață, se bazează cel puțin „puțin” pe ceea ce au aflat de la un ghicitor, cărți de tarot, astrologie sau horoscop – un procent considerabil mai mare decât orice alt subgrup demografic.

Pe de altă parte, sondajul a arătat că adulții în vârstă de 65 de ani sau mai mult, cei cu venituri mari și diplome universitare și cei care se identifică drept conservatori din punct de vedere politic sunt mai puțin predispuși decât ceilalți adulți să creadă în astrologie și să apeleze la cărți de tarot și ghicitori.

Printre alte întrebări, Pew a întrebat respondenții dacă sunt afiliați religios, iar aproximativ 7 din 10 au răspuns afirmativ. Din acest grup, aproximativ 3 din 10 au spus că ei cred în astrologie – un procent foarte similar cu procentul celor care cred în astrologie în rândul respondenților neafiliați religios care s-au identificat ca fiind atei, agnostici sau „nimic special”.

Aproximativ o treime dintre protestanții de culoare, catolicii hispanici și adulții care spun că religia lor este „nimic special” au declarat că cred în astrologie, potrivit Pew. Ateii, agnosticii, protestanții evanghelici albi și evreii americani, între timp, au fost mai puțin susceptibili decât publicul larg să spună că cred în astrologie.

În rândul catolicilor hispanici, aproximativ 1 din 10 a declarat că se bazează cel puțin „puțin” pe aceste practici atunci când iau decizii importante în viață, ceea ce este mai mult decât majoritatea celorlalte grupuri religioase prezentate în studiu.

O industrie în creștere

În ceea ce privește problema specifică a astrologiei, noul sondaj a arătat că 27% dintre adulții americani cred în ea – similar celor 29% care au răspuns afirmativ într-un sondaj Pew din 2017.

Potrivit IBIS World, veniturile totale ale industriei serviciilor psihice au crescut cu peste 4% anual de la începutul pandemiei COVID-19, în urmă cu cinci ani, „când închiderea afacerilor, îmbolnăvirile și pierderea celor dragi au determinat o creștere a cererii de servicii de orientare spirituală”.

„Astrologia și citirea aurei profită de platformele digitale pentru a-și extinde aria de acoperire”, a declarat IBIS World. „Datorită accesului facil prin intermediul aplicațiilor mobile și al platformelor social media, rapoartele personalizate și lecturile virtuale câștigă teren în rândul consumatorilor mai tineri.”

Prejudecăți bazate pe semnele astrologice? Un expert spune că este „irațional”

De-a lungul îndelungatei sale istorii, astrologia a fost îmbrățișată de credincioșii săi și tratată cu uimire sau chiar ridicol de sceptici. Aceasta a făcut obiectul unei cercetări ample conduse de Jackson Lu, profesor la Massachusetts Institute of Technology. Echipa sa, folosind un eșantion de peste 170.000 de persoane, a stabilit în 2020 că în China există o discriminare extinsă împotriva Fecioarelor, dar că prejudecățile sunt „iraționale”, deoarece semnele astrologice nu prezic nici personalitatea, nici performanța profesională.

Pentru susținătorii serviciilor psihice, au existat evoluții pozitive mai recente:

– Anul trecut, Consiliul Local din Norfolk, Virginia, a abrogat o interdicție veche de 45 de ani privind „practicarea chiromanției, cititului în palmă, frenologiei sau clarviziunii, în schimbul unei compensații monetare sau de altă natură”. Conform acestei interdicții, diversele forme de ghicire puteau duce până la un an de închisoare.

– „Look Into My Eyes”, un documentar despre clarvăzătorii din New York, a primit numeroase recenzii pozitive după ce a fost lansat în septembrie. Criticul de film al AP, Lindsey Bahr, l-a numit „lipsit de prejudecăți, amuzant și emoționant”.