Sindicaliştii din Administraţia Fiscală au discutat cu ministrul Finanţelor despre reorganizarea ANAF / „Domnul ministru mi-a spus că dânsul a găsit nota de plată pe masă. Noi am explicat că suntem de acord, dar nu noi am făcut consumaţia”

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Sindicaliştii din Administraţia Fiscală au discutat cu ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, despre reorganizarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF) şi elaborarea unui statut al profesiei, a declarat, joi, preşedintele Federaţiei Sindicatelor din Administraţia Fiscală „Solidaritatea”, Dorin Modure.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

„O să vă spun foarte pe scurt, aşa mai plastic, dar este expresia folosită de domnul ministru, mi-a spus că dânsul a găsit nota de plată pe masă. Noi am explicat că suntem de acord, dar nu noi am făcut consumaţia. Deci cei care au făcut consumaţia n-au decât să plătească. Noi nu suntem de acord să plătim toţi, milioane de salariaţi, o notă de plată care a fost lăsată de altcineva. Am discutat şi punctual cu domnul ministru pe reorganizarea ANAF. Ştiţi foarte bine că ANAF are acum are o imagine extrem de proastă, total de nedrept. Noi avem nevoie de nişte legi mult mai bune pentru a ne putea face meseria, avem nevoie de schimbarea legii insolvenţei, avem nevoie de schimbarea legii evaziunii fiscale, de mai multe legi. Avem nevoia şi de o reorganizare ANAF, într-adevăr, dar această reorganizare trebuie să se facă corect, nu ca şi precedentele reorganizări, când oamenii buni, corecţi, au plecat din sistem, iar ceilalţi au rămas sau au fost aduşi după aceea prin transferuri. Am mai vorbit totodată de un lucru pe care noi îl cerem de zeci de ani, cerem elaborarea unui statut al profesiei. Ni s-a promis de către domnul ministru că se va discuta acest lucru în nişte întâlniri viitoare, sperăm, nu putem acum decât să-l credem că acele întâlniri vor avea loc”, a spus Dorin Modure, la ieşirea de la discuţiile cu ministrul Finanţelor, transmite Agerpres.

Sute de sindicalişti din Ministerul Finanţelor şi Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF), afiliaţi la Federaţia Sindicatelor din Administraţia Fiscală „Solidaritatea”, au protestat între orele 10 şi 12 în faţa ministerului faţă de măsurile de austeritate.

Ulterior, o delegaţie a Blocului Naţional Sindical, formată din reprezentanţii sindicatelor prezente la protestul de joi şi preşedintele BNS, Dumitru Costin, a intrat la o întâlnire cu ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare.