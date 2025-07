RAPORT al Curții de Conturi la Federația Română de Canotaj condusă de Elisabeta Lipă: Remunerații pentru consultanți, bucătari, mecanici pe contracte de „activitate sportivă” / Achiziții directe semnate de secretarul general Sandu Pop cu o firmă a federației la care tot el este administrator / Contracte de achiziții „divizate artificial”

Un raport al Curții de Conturi la Federația Română de Canotaj condusă de Elisabeta Lipă, consultat de G4Media, a constatat numeroase nereguli, pentru perioada 2021-2024, între care acordarea de remunerații pentru consultanți, consilieri, bucătari, mecanici pentru contracte de „activitate sportivă”, achiziții directe semnate de secretarul general Sandu Pop cu o firmă a federației la care tot el este administrator, precum și încheierea de contracte de achiziții directe „divizate artificial”.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

1. „Utilizarea sumelor finanțate, contrar legii si contractului de finantare, pentru cheltuieli neconforme reprezentând remuneratii în cuantum estimat de 1.751.975 lei, acordate unor participanti la activitatea sportivã în temeiul unor contracte de activitate sportivã, în lipsa unor documente justificative care sã ateste realizarea efectivă a activitatilor sportive.

Potrivit documentelor prezentate, federatia a încheiat anual, în perioada 2021-2024, contracte de activitate sportivã pentru consultanti, consilieri, bucãtari, ajutoare de bucătari, mecanici si marangozi. Pe baza actelor puse la dispozitia echipei de audit, valoarea totalã a remuneratiilor plätite acestora în perioada 2021-2024 a fost de 1.751.975 lei. (…)

Contractele de activitate sportivă încheiate de entitate cu consultanti, consilieri, bucātari, ajutoare de bucātari si marangozi au fost întocmite fãr ă a fi specificate atributii/activitãti sportive clare si concrete, rezultatele asumate, obligatia de a prezenta rapoarte de activitate periodice si alte asemenea criterii care sã asigure contractului si prestatiei un obiect determinat, în conditiile în care si prin modelul-cadru de contract de activitate sportivã aprobat de lege se impune detalierea activitatii sportive ce va fi efectuatã de că tre participantul la activitatea sportivã.”

Curtea de Conturi solicită restituirea sumelor respective către Agenția Națională pentru Sport – care finanțează federațiile sportive -, împreună cu penalitatile aferente.

2. „Utilizarea sumelor finantate, contrar legii si contractului de finantare, pentru cheltuieli neconforme reprezentând indemnizatii sportive in sumă estimatã de 664.330 lei, acordate unor participanti la activitatea sportivã, în perioada 2021-2024, fãră documente justificative din care sã rezulte calitatea lor de membri în colectivele tehnice si farã prezentarea unor documente justificative care sã ateste efectuarea activitätii remunerate. (…)

Urmare analizei efectuate asupra documentelor prezentate, pentru esantionul selectat, a rezultat că , în perioada 2021-2024, conform statelor de platã, au fost plätite, din sumele finantate de la bugetul de stat, indemnizatii sportive pentru „consultant”, „bucãtar”, „mecanic”, „marangoz”, „operator” si „lucră tor amenajare teren sportiv”, în conditiile în care colectivele tehnice nu au fost aprobate potrivit statutului federatiei, nu au fost prezentate documente privind criteriile de acordare a indemnizatiilor si documente justificative pertinente care sã ateste că persoanele încadrate în functiile anterior enumerate detin competente tehnice în domeniul sportului si că activitãtile sportive pentru care au fost remunerate au fost efectiv prestate de acestea.”

Și pentru aceste plăți Curtea de Conturi solicită restituirea sumelor respective către Agenția Națională pentru Sport, împreună cu penalitatile aferente.

3. Nerespectarea prevederilor legale referitoare la efectuarea achizitiei directe în limita pragului valoric prevăzut de lege.

În anul 2023, federația a cumpărat prin achiziție directă cablu inox și un ponton plutitor la baza sportivă Pantelimon de la Bluespirit Elite SRL, pentru suma 452.000 lei fãră TVA, cu nerespectarea pragului valoric de 270.120 lei prevăzut de lege pentru achizițiile directe.

4. Nerespectarea prevederilor legale referitoare la „obligatia autoritatii contractante de a nu diviza artificial contractul de achizitie publicã în mai multe contracte distincte de valoare mai mică”.

Curtea de Conturi a constatat că s-a realizat o divizare artificială a contractelor de achiziție, pentru ca fiecare să fie sub pragul de 270.000 de lei pentru achizitiile directe realizate cu ocazia organizãrii Campionatului Balcanic de Canotaj în perioada 15 – 17.09.2023, când s-au făcut două achiziții tot de la Bluespirit Elite SRL; pentru lucrãri de igienizare si reparatii la Centrul Olimpic Năvodari, când s-au făcut trei achiziții distincte de la SC ROVIS Lider SRL; reparatii la Baza Nauticã lasi, cu două achiziții la SC ROVIS Lider SRL

„Față de cele prezentate se retine faptul cã entitatea a procedat la divizarea contractelor de achizitie publicã in mai multe contracte distincte de valoare mai micã, în conditiile în care lucrãrile contractate au avut un scop comun specific, respectiv asigurarea bunei functionãri si desfășurări a activitãtii sportive la fiecare dintre cele două baze sportive.

5. Realizarea de achiziții directe fãrã a fi stabilite, in procedura internã, norme de evitare a conflictului de interese si fãră a fi întocmitã documentatia necesarã în conditii de transparentã si asumare a răspunderii.

„Din analiza documentelor întocmite de entitate în cadrul unor achizitii directe de produse, servicii si lucrãri derulate cu Bluespirit Elite SRL, societate la care federatia este asociat unic, se constată faptul că pe contracte, referate de necesitate, note justificative sau procese-verbale nu sunt mentionate numele si calitatea persoanei care le-au semnat/aprobat. (…)

Aceleasi lipsuri privind numele si calitatea persoanelor semnatare ale contractelor, referatelor de necesitate si notelor justificative au fost constatate si în cazul contractelor nr.27 si nr.28 din data de 08.09.2023, precum si al contractului nr.34/14.11.2024, incheiate între federatie si Bluespirit Elite SRL.

Cu privire la aceste aspecte, au fost solicitate două note de clarificare înregistrate cu nr.54/28.02.2025 (adresată entitätii), respectiv nr:64/05.03.2025 (adresatã secretarului general si administratorului Bluespirit Elite SRL). Prin raspunsurile formulate la notele de clarificãri, înregistrate cu nr.113/06.03.2025 si nr.115/07.03.2025, entitatea si persoana fizicã au precizat următoarele:

„ (…) este intr-adevăr identitate de persoanã între secretarul general al FR Canotaj si administratorul SC Bluespirit Elite SRL, fiind remunerat cu un salariu net lunar de 2.500 lei/lună în anul 2022, incepând cu anul 2023 pân ă în prezent salariul lunar fiind de 3.000 lei/lunã.”

,(…)3. In unele contracte nu sunt mentionate numele reprezentatilor pentru c ă am folosit

modele tip de contract gãsite/primite pe care le-am completat cu cerintele/obiectul contractului si

clauzele specifice.

4. Toate cheltuielile efectuate de FR Canotaj inclusiv cele cu Bluespirit au la bazã o notã/referat de necesitate. (…)

6. Societatea are un singur salariat, contract de prestãri servicii pentru contabilitate si presteazã serviciile si lucrarile cu salariatii/colaboratorii proprii, cu colaboratori si cu subcontractanti in functie de complexitatea contractelor. (…)

14. Notele de fundamentare, dacã nu au numele persoanelor semnatare se datoreazã folosirii unui model tip de către toate compartimentele, persoanele care le întocmesc si transmiterea lor online (via email)

ingreuneazã modalitatea de completare.”