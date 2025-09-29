Arabia Saudită şi Trump Organization se asociază pentru construcţia unui zgârie nori cu o valoare de un miliard de dolari

Dezvoltatorul imobiliar saudit Dar Global a anunţat luni un parteneriat cu Organizaţia Trump pentru a construi un zgârie nori cu o valoare de un miliard de dolari în Jeddah, un oraş de coastă din partea de vest a Arabiei Saudite, transmite AFP, transmite Agerpres.

Trump Organization, principalul holding care regrupează cea mai mare parte a iniţiativelor de afaceri ale preşedintelui SUA, a anunţat încă înainte de preluarea mandatului de preşedinte de către Donald Trump, că atunci când vine vorba de controlul asupra companiei, acesta va fi transferat către copiii preşedintelui, conform unui aranjament care a fost folosit şi în primul mandat al lui Trump la Casa Albă.

Imperiul imobiliar al familiei preşedintelui american anunţase deja în luna decembrie 2024 construcţia unui „Turn Trump” în oraşul Jeddah.

Trump Organization este condusă din 2016 de Donald Jr.şi Eric Trump, dar tatăl lor rămâne acţionar printr-un trust.

Acest nou proiect de zgârie-nori, numit „Trump Plaza Jeddah”, va viza clientela imobiliară de lux din oraşul portuar, a informat Dar Global într-un comunicat, adăugând că va include birouri şi unităţi rezidenţiale de lux.

Acest anunţ vine după turneul din luna mai al preşedintelui american în Golf Persic, marcat de promisiuni generoase de investiţii. Trump a semnat atunci un acord de „parteneriat economic strategic” cu prinţul moştenitor şi conducătorul de facto al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, care prevede investiţii saudite de 600 de miliarde de dolari în Statele Unite, potrivit Casei Albe.

Trump Organization este implicată şi în proiecte în ţările vecine Qatar şi în Emiratele Arabe Unite. În luna aprilie, a semnat un contract pentru construirea unui teren de golf şi a unor reşedinţe de lux în Qatar şi a dezvăluit detalii despre un zgârie-nori cu o valoare de un miliard de dolari în Dubai.

Cu un alt teren de golf existent în Dubai şi un proiect de patru miliarde de dolari în Oman, Trump Organization mizează pe boom-ul turismului şi al imobiliarelor de lux din aceste monarhii bogate în petrol, care sunt angajate într-o cursă pentru diversificare economică.