Reuters: Trump va reinterpreta unilateral un tratat din 1987 pentru a vinde drone de atac grele în străinătate / Ar debloca vânzarea a peste 100 de drone MQ-9 către Arabia Saudită

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Președintele Donald Trump este așteptat să reinterpreteze unilateral un tratat de control al armamentului vechi de 38 de ani pentru a vinde drone militare sofisticate de tip „Reaper” și alte drone avansate în străinătate, potrivit unui oficial american și a patru persoane familiarizate cu planul, scrie Reuters.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Noua interpretare ar debloca vânzarea a peste 100 de drone MQ-9 către Arabia Saudită, pe care regatul le-a solicitat în primăvara acestui an și care ar putea face parte dintr-un acord de armament de 142 de miliarde de dolari anunțat în mai. Aliații SUA din Pacific și Europa și-au exprimat, de asemenea, interesul.

Prin desemnarea dronelor ca fiind aeronave precum F-16, și nu sisteme de rachete, Statele Unite vor ocoli acordul Regimului de Control al Tehnologiei Rachetelor (MTCR), semnat în 1987, propulsând vânzările de drone către țări precum Emiratele Arabe Unite și către națiuni din Europa de Est care s-au luptat să pună mâna pe cele mai bune vehicule aeriene fără pilot ale Americii.

Noua politică va permite companiilor General Atomics, Kratos și Anduril, care produc drone mari, să-și aibă produsele tratate ca „Vânzări Militare Străine” de către Departamentul de Stat, permițându-le să fie vândute cu ușurință pe plan internațional, potrivit unui oficial american care a vorbit cu Reuters sub condiția anonimatului.

Acest efort este prima parte a unei „revizuiri majore” planificate a programului de Vânzări Militare Străine al SUA, a spus oficialul.

Un purtător de cuvânt al Departamentului de Stat al SUA a refuzat să comenteze.

Conform interpretării actuale a MTCR, vânzarea multor drone militare este supusă unei „prezumții puternice de refuz”, cu excepția cazului în care se oferă un motiv de securitate convingător, iar cumpărătorul este de acord să folosească armele în strictă conformitate cu dreptul internațional.

MTCR a fost inițial menit să limiteze vânzarea de rachete cu rază lungă de acțiune care pot transporta arme de distrugere în masă. Deși dronele au fost inventate mulți ani mai târziu, ele au fost considerate în sfera de aplicare a MTCR datorită capacității lor de a zbura pe distanțe lungi și de a transporta arme.

Producătorii de drone din SUA se confruntă cu o concurență acerbă în străinătate, în special din partea rivalilor israelieni, chinezi și turci, care vând adesea sub restricții mai ușoare.

Nici China, nici Israelul nu sunt semnatari ai MTCR și au câștigat vânzări în Orientul Mijlociu ca urmare. Turcia a semnat MTCR în 1997, dar a reușit să-și prezinte dronele Bayraktar-TB2 împotriva forțelor rusești din Ucraina, deoarece acestea au o rază de acțiune mai scurtă, sunt mai ușoare și acoperite de un standard diferit în cadrul tratatului decât dronele mai grele precum Reaper.

Rusia a folosit atât drone autohtone, cât și iraniene pentru a ataca Ucraina.

SUA nu au vândut sau donat drone mari Kievului, de teamă ca tehnologiile avansate să nu cadă în mâinile inamicului.

Concurența globală pentru cota de piață este extrem de intensă, deoarece dronele militare și dronele adaptate din tehnologia de consum sunt considerate parte integrantă a câmpului de luptă modern.

Oficialul american care a vorbit sub condiția anonimatului a spus că noile linii directoare vor permite SUA „să devină furnizorul principal de drone în loc să cedeze acest spațiu Turciei și Chinei.”

O dată exactă pentru dezvăluirea noilor linii directoare de vânzare a dronelor nu a fost stabilită. O revizuire a programului de Vânzări Militare Străine era așteptată mai târziu în acest an, iar administrația lucrează acum la „lansarea” sa, au spus persoanele.

Schimbarea este programată pentru a beneficia producătorii de drone mari, propulsate de motoare cu reacție, care dezvoltă o nouă generație de drone ce pot zbura alături de avioane de luptă pilotate, ca piloți din spatele sau lateralul avionului principal cu pilot, o piață nouă promițătoare pentru această tehnologie.

Toate vânzările de drone vor fi în continuare supuse procesului guvernamental al SUA de Vânzări Militare Străine, care examinează dinamica regională a unui client, istoricul său în materie de drepturi ale omului și capacitatea de a proteja un sistem de armament.

Una dintre primele vânzări mari care ar putea veni după reinterpretare ar putea fi către Arabia Saudită. Președintele american Joe Biden a adoptat o poziție mai dură privind vânzările de arme către Arabia Saudită în 2021, invocând utilizarea de către regat a echipamentelor militare americane în campania sa împotriva rebelilor Houthi, aliniați cu Iranul, în Yemen, care a provocat victime civile numeroase.

Dar legăturile dintre regat și Statele Unite s-au încălzit de atunci, Washingtonul colaborând mai strâns cu Riadul după atacul Hamas din octombrie 2023 asupra Israelului.

Casa Albă se așteaptă să promoveze această mișcare ca parte a inițiativei mai ample a lui Trump de a crea locuri de muncă și de a reduce deficitul comercial al SUA. Cu toate acestea, apărătorii drepturilor omului și controlului armelor avertizează că riscă să alimenteze violența și instabilitatea în regiuni precum Orientul Mijlociu și Asia de Sud.