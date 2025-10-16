51,4% dintre români cred că în România există locuri „încărcate energetic” care influențează starea oamenilor, potrivit unui sondaj INSCOP

Studiul sociologic chestionează nivelul de superstiție personală, credințele legate de noroc și ghinion, practicile magico-religioase și spirituale, credința în energii și fenomene paranormale, atitudinea față de conspirații, raportul între știință și credință și percepția asupra medicinei alternative.

Potrivit sondajului INSCOP, 51,4% dintre români sunt de acord cu afirmația că în România există locuri „încărcate energetic” care influențează starea oamenilor. 37,8% își exprimă dezacordul față de această idee, iar 10,9% declară că nu știu sau nu pot aprecia.

În funcție de opțiunea de vot, valorile se distribuie astfel: în rândul votanților PSD, 58% sunt de acord cu afirmația că în România există locuri „încărcate energetic” care influențează starea oamenilor și 28% în dezacord; în rândul votanților PNL, 49% sunt de acord și 44% în dezacord; printre votanții AUR, 55% sunt de acord și 35% în dezacord; pentru votanții USR, acordul este de 40%, iar dezacordul de 48%.

În rândul bărbaților, 52% sunt de acord că există locuri „încărcate energetic” care influențează starea oamenilor, iar 39% sunt în dezacord. În rândul femeilor, 51% sunt de acord și 37% în dezacord.

La categoria de vârstă 18–29 de ani, 61% dintre respondenți sunt de acord și 35% în dezacord. Pentru grupa 30–44 de ani, acordul este de 49%, iar dezacordul de 39%. În rândul celor de 45–59 de ani, 53% sunt de acord, 39% în dezacord. În categoria 60 de ani și peste, acordul este de 47%, iar dezacordul 36%.

Pe nivel de educație, persoanele cu studii primare înregistrează un nivel de acord de 49%, iar dezacord de 38%. Cei cu studii medii declară 53% acord și 37% dezacord. Respondenții cu studii superioare prezintă 51% acord și 40% dezacord.

După mediul de rezidență, în rîndul locuitorilor din București, acordul este ridicat, întrunind 55%, iar dezacordul de 39%. În orașele mari cu peste 90.000 locuitori, acordul este de 55%, iar dezacordul de 36%.

În orașele medii și mici de sub 90.000 locuitori, acordul este declarat de 58%, iar dezacordul de 34% dintre respondenți. În mediul rural, sunt de acord 45%, iar dezacordul este declarat de 40% dintre respondenți.

”Primele concluzii ale studiului sunt total neașteptate. Credința în existența locurilor „încărcate energetic” traversează toate categoriile sociale, fără diferențe marcante între femei și bărbați. Această uniformitate sugerează că fenomenul are o rezonanță culturală generală, depășind barierele de gen. Cel mai suprinzător lucru, nici nivelul de educație nu produce polarizări clare în atitudini, persoanele cu studii superioare rezonând în mod similar cu restul populației cu studii medii sau primare. Acest aspect sugerează că ideea locurilor ”încărcate energetic” transcende granițele dintre gândirea rațională și cea subiectivă”, a declarat Remus Ștefureac, directorul INSCOP Research.