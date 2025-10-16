Sistem de identificare şi de balizare a epavelor pe Dunăre, implementat printr-un proiect de 51 de milioane de lei cofinanțat din fonduri europene

Un proiect în valoare de 51,674 milioane de lei, prin care va fi implementat un sistem de identificare şi de balizare a epavelor pe fluviul Dunărea, a fost lansat joi, perioada de implementare fiind de 36 de luni, a anunţat Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare în Informatică (ICI Bucureşti), unul dintre partenerii programului.

Potrivit unui comunicat de presă al instituţiei, transmis AGERPRES, proiectul „Sistemul Românesc de Identificare şi Balizare a Epavelor pe Fluviul Dunărea” va fi implementat de către Trencadis Corp SRL (lider), în parteneriat cu Technohub SRL, Mindworks SRL, ICI Bucureşti şi Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, transmite Agerpres.

Proiectul, cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Creştere Inteligentă, Digitalizare şi Instrumente Financiare 2021-2027, are o valoare totală de 51,674 milioane lei, din care 40,557 milioane de lei nerambursabili (valoare eligibilă nerambursabilă – UE de 32,557 milioane lei, respectiv valoare eligibilă nerambursabilă – buget naţional de 8 milione lei).

Implementarea proiectului va avea loc în regiunea Sud-Est pe o durată de 36 luni, în perioada 16 septembrie 2025 – 15 septembrie 2028.

Obiectivul general al investiţiei este de a consolida infrastructura de Cercetare-Dezvoltare şi Inovare (CDI) şi capacitatea de inovare a partenerilor pentru a avansa, pe baza tehnologiilor inovative multidisciplinare (informatică, inteligenţă artificială, securitate cibernetică, electronică şi comunicaţii, fizică, chimie, biologie), dincolo de stadiul actual în domeniul identificării epavelor şi a balizării acestora, spre o reţea inteligentă („smart”) de senzori, elemente de comunicaţii şi software de analiză care să permită dezvoltarea unei noi generaţii de produse şi tehnologii IoT în domeniul traficului fluvial.

Astfel, prin colectarea şi asigurarea disponibilităţii acestor informaţii, sistemele actuale de management al traficului pe ape vor deveni mai eficiente şi vor permite gestionarea traficului într-un mod mai eficient şi sigur.

În privinţa obiectivelor specifice ale proiectului, acestea vizează: cercetarea, proiectarea, realizarea şi testarea pe o perioadă de 27 luni de activităţi de cercetare industrială a unui prototip de laborator în domeniul identificării epavelor şi a balizării acestora; proiectarea, realizarea, testarea şi evaluarea, pe o perioadă de nouă luni, de activităţi de dezvoltare experimentală a unui prototip utilizabil comercial RoSIBEFD care oferă colectarea de informaţii privind poziţia epavelor şi accesul la date într-o platformă software dedicată; creşterea nivelului de colaborare CDI şi transferul tehnologic între membrii consorţiului (cinci parteneri) realizate în cadrul a şapte sub-activităţi comune de tip CDI, pe parcursul a 36 de luni; realizarea unei investiţii iniţiale în regiunea Sud-Est pentru introducerea în producţie a rezultatelor CDI de către IMM-urile participante.