Copilul de un an și jumătate cade din mașină, în mers, în Italia / Ancheta stabilește că fratele de 3 ani i-a desfăcut centura și a deschis ușa / Poliția acuză familia că nu avea scaune de mașină pentru copii

Un copil de un an și jumătate a ajuns la spital după ce a căzut dintr-o mașină aflată în mers pe o stradă din Viterbo, un oraș din centrul Italiei, la 80 de kilometri de Roma, scrie Curierul Italiei, care citează prea locală din Italia.

Copilul era român, se afla în mașină alături de fratele său, ambii pe bancheta din spate, iar pe scaunele din față de aflau mama lor și un prieten de familie, care se și afla la volan.

Cazul ajunge la procurori, după ce copilul a ajuns la spital. Situația lui nu este însă gravă.

Dinamica care a condus la accident este încă neclară.

Poliția, după primele investigații, a constatat unele neconcordanțe în relatările martorilor, în special în ceea ce privește prezența scaunului auto, mai ales pentru cel mic.

Potrivit celor reconstituite imediat după accidentul produs în 21 august, băiețelul se afla pe bancheta din spate, legat în scaunul auto, când fratele său în vârstă de trei ani i-ar fi desfăcut centura de siguranță, a deschis portiera și l-a scos pe copil din vehiculul aflat în mișcare. Dar la camera de urgență, unde a ajuns mașina cu copilul rănit, anchetatorii nu ar fi găsit niciun scaun auto.

Nu mama conducea vehiculul, ci o cunoștință a acesteia. Ea ar fi declarat că scaunul auto a fost împrumutat imediat după accident, o versiune care nu i-ar fi convins pe anchetatori.

Parchetul din Viterbo va trebui acum să decidă dacă va deschide un dosar pentru a încerca să facă lumină deplină asupra dinamicii incidentului, pentru a stabili dacă a fost un accident tragic sau dacă există alte responsabilități.