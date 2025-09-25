EXCLUSIV Crinoline și corsete reinventate: spectaculos vizual, dar cu riscul kitsch-ului prezentate de Linxi Zhu La London Fashion Week

Colecția prezentată de Linxi Zhu aduce pe podium o estetică jucăușă, plasată între balet clasic, fantezie infantilă și couture experimental. Designerul a mizat pe volumetrii insolite, structuri sculpturale și materiale strălucitoare, transformând fiecare ținută într-o apariție dramatică, mai aproape de „piese-obiect” decât de haine purtabile.

Paleta cromatică, dominată de alb, pasteluri delicate și accente aurii, a asigurat coerența vizuală și a creat o atmosferă care oscilează între inocență și glamour. Printre momentele de impact s-au numărat rochiile care amintesc de crinolina reinterpretată, mini-rochiile din tulle voluminos și corsetele decorate cu aplicații florale 3D sau inserții metalice.

Totuși, dincolo de spectacolul vizual, colecția ridică semne de întrebare la nivel de execuție. În anumite look-uri, materialele – satinul șifonat sau tulle-ul necontrolat au părut fragile și insuficient finisate, diminuând impresia de lux. Mai mult, lipsa de purtabilitate a pieselor, concepute mai degrabă ca recuzită de scenă sau ca elemente pentru editoriale de modă, pune sub semnul întrebării relevanța lor ca design couture.

De asemenea, estetica, deși clar definită, riscă pe alocuri să alunece spre kitsch, în special în piesele roz sau aurii, unde combinația dintre volumetrii exagerate și materiale rigide devine prea literală.

În ansamblu, colecția reușește să creeze un univers de basm modern, în care baletul și teatralitatea se întâlnesc cu moda conceptuală. Este un demers spectaculos, dar fragil în execuție, care atrage prin atmosferă și curajul vizual, însă are nevoie de mai multă rigoare tehnică și rafinament pentru a depăși zona de costum de scenă și a se impune ca haute couture autentic.