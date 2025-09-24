G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

EXCLUSIV Între sacou masculin și tulle eteric: Echilibrul propus de Base la…

Sursa foto: Arhiva G4Media

EXCLUSIV Între sacou masculin și tulle eteric: Echilibrul propus de Base la London Fashion Week

Fashion24 Sep 0 comentarii

Colecția Base s-a prezentat ca un exercițiu de echilibru între feminitatea romantică și minimalismul modern, într-un cadru spectaculos, unde candelabrele masive au amplificat aerul de teatralitate. Designerul a mizat pe o estetică soft, aproape onirică, în care volumele fluide, suprapunerile de tulle și transparențele delicate s-au combinat cu structuri mai ferme, precum sacouri masculine sau corsete geometrice.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -
Bese SS 26 LFW
Sursa foto: Marco Gafarelli

Unul dintre punctele forte ale colecției este coerența cromatică. Paleta s-a concentrat pe tonuri pudrate, pasteluri șterse și accente metalice, iar tranzițiile între piese au fost fluide și armonioase. Acest lucru a creat o atmosferă de rafinament subtil, potrivită unui public care caută piese romantice, dar actualizate pentru prezent.

Bese SS 26 LFW
Sursa foto: Marco Gafarelli

Tot aici merită menționată versatilitatea stylingului: mixul dintre sacoul masculin și fusta de tulle, dintre body transparent și jacheta voluminoasă, arată o dorință de a explora contrastele dintre forță și fragilitate, dintre structurat și eteric.

Bese SS 26 LFW
Sursa foto: Marco Gafarelli

La nivel de execuție, colecția s-a remarcat prin atenția la detaliile de finisaj: pliseuri fine, dantelării aplicate cu discreție, layering controlat. Piesele au respirat un aer couture, chiar dacă nu au avut dramatismul exagerat al altor colecții din sezon, ceea ce le face mai accesibile și mai purtabile.

Bese SS 26 LFW
Sursa foto: Marco Gafarelli

Totuși, colecția a avut și puncte slabe vizibile. În primul rând, deși estetica romantic-minimalistă este coerentă, ea riscă să pară prea sigură și previzibilă. Multe look-uri au repetat aceeași rețetă: top structurat + fustă vaporoasă, sacou masculin + inserții delicate.

Această redundanță a făcut ca, după câteva ținute, impactul vizual să se diminueze. În plus, unele materiale au dat impresia de fragilitate excesivă: tulle-ul prea moale, satinul ușor șifonat sau layering-ul greu de purtat în afara podiumului. În lipsa unor inovații clare în croială sau construcție, colecția a părut să rămână mai degrabă într-o zonă de estetică frumoasă, dar lipsită de risc.

Bese SS 26 LFW
Sursa foto: Marco Gafarelli

Base a livrat o colecție elegantă și coerentă, definită de romantism contemporan și o paletă cromatică subtilă, cu suficiente detalii couture pentru a atrage un public sofisticat. Totuși, pentru a trece la nivelul următor, brandul are nevoie de mai multă îndrăzneală și inovație, atât în croieli, cât și în alegerea materialelor, pentru ca frumusețea delicată a colecției să nu rămână doar un exercițiu estetic, ci să devină o declarație memorabilă.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

EXCLUSIV Labrum la London Fashion Week: O poveste puternică, haine mai puțin convingătoare

Fashion24 Sep • 44 vizualizări
0 comentarii

EXCLUSIV Între baroc și futurism: forța și limitele colecției lui Etnik Shala la London Fashion Week

Fashion24 Sep • 57 vizualizări
0 comentarii

EXCLUSIV Genaro Rivas la London Fashion Week Spring Summer 26: între ambiție couture și execuție ieftină

Fashion21 Sep • 488 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.