EXCLUSIV Anne Cashmere propune un joc între alb, negru și camel, dar rămâne fidelă unei estetici sobre la London Fashion Week

Defilarea surprinsă în imagini, Anne Cashmere se înscrie într-o direcție clasică, sobră, cu accente de minimalism rafinat. Paleta cromatică se concentrează pe tonuri neutre, alb, negru și bej construind un discurs vizual bazat pe simplitate, dar și pe rigoare. Din păcate, tocmai această simplitate se transformă uneori într-o rigiditate ce face colecția să pară previzibilă.

Albul deschide prezentarea cu o serie de ținute fluide, care mizează pe suprapuneri și texturi diferite. Rochiile lungi, alunecoase, combinate cu cardigane lejere, transmit o notă de eleganță liniștită, însă riscă să alunece spre banalitate. În lipsa unor detalii puternice sau a unor elemente de construcție mai îndrăznețe, ansamblurile albe rămân mai degrabă delicate decât memorabile.

Negrul aduce un contrapunct mai puternic: fie prin pulovere oversize cu imprimeuri grafice, fie prin rochii simple, în linii drepte, care pun accent pe siluetă. Totuși, și aici se simte lipsa unui statement veritabil, croiurile sunt curate, dar prea convenționale pentru a surprinde.

Un moment mai interesant îl constituie experimentul cu texturi: rochia și topul cu aspect de shearling alb, asociate cu cizme albe, sugerează o tentație de joc tactil și vizual. Este una dintre puținele apariții care sparg monotonia cromatică și formală, dar direcția nu e dusă până la capăt, rămânând o notă singulară.

Pe de altă parte, tonurile de bej și camel readuc eleganța clasică, cu sacouri structurate, fuste midi și capele ample. Aceste look-uri au o noblețe discretă, evocând un aer retro de aristocrație modernizată. Inserțiile metalice, fie centuri aurii, fie detalii ornamentale oferă puțină vitalitate, însă per ansamblu colecția pare construită mai mult pentru a reafirma o siguranță estetică decât pentru a inova.

Colecția impresionează prin coerența cromatică și prin atenția la materiale, dar nu reușește să transmită o emoție puternică sau să aducă o direcție nouă. Ea se poziționează între siguranța liniilor clasice și timiditatea unor experimente cu texturi, fără a îndrăzni să iasă cu adevărat din zona de confort. Rezultatul este o serie de ținute elegante, bine construite, dar care riscă să se piardă în anonimatul unei mode prea cuminți.