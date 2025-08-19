În Marea Britanie, Shein raportează profit și o creștere puternică a cifrei de afaceri

Potrivit rezultatelor financiare depuse la Companies House (registrul oficial al companiilor din Marea Britanie) pentru anul încheiat la 31 decembrie 2024, filiala britanică a grupului Shein a înregistrat o creștere semnificativă atât a cifrei de afaceri, cât și a profitului. Veniturile companiei au ajuns la 2 miliarde de lire sterline, iar profitul net la 28,6 milioane de lire, comparativ cu anul precedent, relatează Fashion United.

Marja brută a companiei s-a mai mult decât dublat, ajungând la 67,7 milioane de lire sterline, ceea ce reflectă o performanță solidă a vânzărilor. Totuși, compania nu a declarat dividende pentru anul respectiv.

Shein Distribution UK Limited se ocupă în principal de vânzarea online de îmbrăcăminte și accesorii de modă. Printre realizările anului 2024 se numără deschiderea unui magazin pop-up la Liverpool, un tur special de Crăciun cu autobuzul, precum și inaugurarea a două noi birouri, în Kings Cross (Londra) și Manchester. Numărul angajaților a crescut de la 33 în 2023 la 91 în 2024, în special pentru consolidarea echipei de marketing.

Raportul arată că activele nete ale companiei la final de an au fost de 57,7 milioane de lire sterline. Documentul menționează, de asemenea, principalele riscuri comerciale: posibile întârzieri în lanțul de aprovizionare, volatilitatea prețurilor din cauza fluctuațiilor valutare, instabilitatea sistemelor informatice și incertitudinile economice care pot afecta piața.