Gabi Balint, după moartea lui Emeric Ienei: „Ușor-ușor, ne ducem toți” din familia Stelei ’86

Emeric Ienei a murit la vârsta de 88 de ani, iar Gabi Balint (marcator din penalti în finala Cupei Campionilor Europeni în care Steaua a învins Barcelona) deplânge dispariția fostului său antrenor. „Ușor-ușor, ne ducem toți din familia Stelei”.

„Am aflat și eu acum câteva minute. Dumnezeu să-l ierte. E o pierdere mare. Chiar vorbeam cu Tudorel Stoica, că m-am auzit cu el de curând: am ajuns la o vârstă la care în loc să mergem să ne serbăm zilele de naștere la munte sau în alte părți mergem la înmormântări.

Eu chiar am trecut recent printr-o astfel de pierdere, când l-am pierdut pe tata în decembrie, și știu cât de dificil e pentru familie și pentru toți. Îmi pare nespus de rău de nea Imi.

Este unul dintre noi, este din familia noastră. Ușor, ușor, ne ducem toți. Dumnezeu să-l ierte”, a declarat Gabi Balint pentru Fanatik.

Mesaj Steaua București: „Drum lin, nea Imi! Un lord al fotbalului românesc”

„Drum lin, nea Imi!

Emerich Jenei, antrenorul legendar al Stelei, a încetat astăzi din viaţă, la vârsta de 88 de ani. Vorbim de cel mai valoros antrenor român din toate timpurile. Omul care a făcut ca Steaua noastră să strălucească deasupra întregii Europe, a întregii lumi.

Ca fotbalist al Stelei (1957-1969) a cucerit de trei ori campionatul şi de patru ori Cupa României. Apoi, a trecut pe banca tehnică secund, iar principal din 1975. În 1986 a câştigat, cu Steaua, Cupa Campionilor Europeni, punând campioana României pe harta marilor cluburi ale lumii. Ca antrenor cu Steaua, a mai obţinut şase titluri de campion şi patru Cupe ale României.

Între 1986 şi 1990 a fost antrenorul echipei naţionale de fotbal a României, cu care a participat la Mondialul din Italia.

Măcinat de probleme de sănătate, dureri de picioare şi o inimă tot mai slăbită, uneori pierzîndu-se printre amintiri, a trăit discret şi liniştit în ultimii ani, la Oradea, oraşul pe care îl iubea atât de mult. A fost căsătorit cu fosta scrimeră Ileana Gyulai-Ienei (1946 – 2021).

Un lord al fotbalului.

A plecat să antreneze acolo, într-o altă lume. Noi nu îl vom uita şi îi vom cinsti memoria, aşa cum se cuvine. Drum lin, nea Imi! Dumnezeu să-l odihnească în pace!”, menţionează Steaua București.

Cine a fost Emeric Ienei

„Emeric Ienei a fost antrenorul care a reușit să readucă România la un Campionat Mondial după două decenii, în Italia, în 1990, și cel care, cu patru ani înainte, cucerea Europa cu Steaua, în celebra finală de la Sevilla, câștigată la loviturile de departajare în fața Barcelonei.

În 2000, a condus din nou echipa națională la un turneu final, EURO 2000, unde România a obținut o victorie istorică în fața Angliei, scor 3-2, acesta fiind primul succes românesc la un Campionat European.

Născut pe 22 martie 1937, la Arad, Emeric Ienei a evoluat ca mijlocaș pentru UTA Arad, Steaua București și Kayserispor. A îmbrăcat de șase ori tricoul echipei naționale în meciuri consemnate în palmaresul oficial și a făcut parte din lotul României prezent la turneul olimpic de fotbal de la Tokyo, în 1964.

Ca jucător, a câștigat trei titluri de campion și patru Cupe ale României, iar ca antrenor a adunat nu mai puțin de șase titluri în Liga 1, patru Cupe ale României și, desigur, trofeul suprem al continentului, Cupa Campionilor Europeni, cucerită în 1986”, transmite FRF.ro.

