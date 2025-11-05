Un infirmier din Germania a fost condamnat la închisoare pe viaţă pentru uciderea a zece pacienţi

Un infirmier a fost condamnat miercuri la închisoare pe viaţă pentru uciderea a zece pacienţi de către tribunalul din Aachen (vestul Germaniei), într-o ţară deja marcată de mai multe cazuri de îngrijitori criminali, informează agenția de știri AFP, citată de Agerpres.

În vârstă de 44 de ani, acuzatul, care activa în domeniul îngrijirilor paliative, a fost declarat vinovat şi de 27 de tentative de omor.

Faptele imputate au avut loc în câteva luni, între decembrie 2023 şi mai 2024, la spitalul din Würselen, lângă Aachen.

Tribunalul a urmat cererea parchetului, care solicitase, de asemenea, ca, din cauza gravităţii faptelor, acuzatul să nu poată fi eliberat după 15 ani de detenţie, aşa cum este posibil în mod normal în Germania.

Avocaţii apărării ceruseră achitarea sa.

La începutul procesului, în luna martie, infirmierul era acuzat de nouă crime, număr care a crescut la zece în momentul verdictului.

Potrivit actului de acuzare, el ar fi administrat supradoze de sedative sau analgezice pacienţilor săi aflaţi în stadiu terminal, majoritatea având o vârstă înaintată.

„Scopul său era să imobilizeze pacienţii care necesitau îngrijiri pentru a avea cât mai puţin de muncă în timpul gărzilor de noapte”, se arată în document.

Potrivit acuzării, infirmierul îşi îndeplinea îndatoririle „fără entuziasm” şi „fără motivaţie”. În faţa nevoilor pacienţilor care necesitau îngrijiri intense, el s-ar fi arătat „iritat” şi lipsit de empatie.

Parchetul din Aachen a precizat pentru AFP că au avut loc noi exhumări în vederea descoperirii altor victime şi că ar putea avea loc un al doilea proces.

Cazul aminteşte de cel al unui medic specializat în îngrijiri paliative la domiciliu, acuzat de uciderea a 15 pacienţi şi suspectat că ar fi omorât de şase ori mai mulţi, al cărui proces a început pe 14 iulie la Berlin.

Acest medic, în vârstă de 40 de ani, le-ar fi administrat pacienţilor săi, cu vârste între 25 şi 94 de ani, „fără indicaţie medicală sau consimţământ”, un sedativ urmat de un relaxant muscular – o combinaţie care duce la paralizia muşchilor respiratori, urmată de stop respirator şi de moarte în câteva minute.

În cel puţin cinci cazuri, el este suspectat că ar fi dat foc locuinţelor victimelor pentru a-şi ascunde crimele.

Germania este de asemenea marcată de cazul unui alt îngrijitor criminal de la începutul anilor 2000: Niels Högel, un fost infirmier diagnosticat cu „tulburare narcisică severă”, potrivit psihiatrilor, care a fost condamnat în iunie 2019 la închisoare pe viaţă pentru uciderea a cel puţin 85 de pacienţi în două spitale din landul Saxonia Inferioară (nord).