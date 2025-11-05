Socialistul Zohran Mamdani revendică victoria în New York: ”Ați dat un mandat pentru schimbare / O nouă eră a orașului” / Este primul primar musulman al orașului

Zohran Mamdani — candidatul democrat la funcţia de primar al oraşului New York, care, potrivit prognozelor, va câştiga cursa, s-a adresat mulţimii, vorbind despre o victorie a tuturor – de la şoferii de taxi la bucătarii de linie. El a vorbit despre o ”nouă eră” a oraşului şi s-a referit la preşedintele Donald Trump. ”Dacă cineva poate arăta unei naţiuni trădate de Donald Trump cum să-l învingă, acela este oraşul care l-a lansat”, a afirmat Zohran Mamdani, transmite News.ro.

”În această seară aţi dat un mandat pentru schimbare”, a declarat Mamdani în discursul de învingător

Cu victoria prognozată, primarul ales al oraşului New York, Zohran Mamdani, a declarat că alegătorii au dat o serie de mandate.

”New York, în această seară aţi dat un mandat pentru schimbare, un mandat pentru un nou tip de politică, un mandat pentru un oraş pe care ni-l putem permite şi un mandat pentru un guvern care să realizeze exact acest lucru”, le-a spus susţinătorilor săi la un eveniment organizat în noaptea alegerilor pentru a sărbători victoria sa.

”Viitorul este în mâinile noastre”, spune Mamdani în discursul de victorie

Zohran Mamdani — candidatul democrat la funcţia de primar al oraşului New York, care, potrivit prognozelor, va câştiga cursa — le-a spus susţinătorilor că au obţinut victoria ”împotriva tuturor pronosticurilor”.

”Viitorul este în mâinile noastre”, a spus Mamdani unei mulţimi entuziaste, care l-a întâmpinat cu scandări.

El a adăugat: ”Prieteni, am răsturnat o dinastie politică”, referindu-se la adversarul său, Andrew Cuomo.

”Îi doresc lui Andrew Cuomo numai bine în viaţa privată. Dar să fie această seară ultima dată când îi rostesc numele”, a adăugat primarul ales.

Mamdani dedică victoria tuturor

Zohran Mamdani a spus că victoria sa electorală este pentru toţi newyorkezii – de la şoferii de taxi la bucătarii de linie.

În discursul său adresat susţinătorilor după ce a fost proiectat câştigător al cursei pentru primărie, Mamdani a povestit cum a participat la o grevă a foamei de 15 zile în faţa Primăriei, alături de un şofer de taxi pe nume Richard.

”Frate, acum suntem în Primărie”, a spus el.

Mamdani a povestit şi alte conversaţii pe care le-a avut de-a lungul anilor cu oameni din clasa muncitoare, de la proprietari de bodegă la asistente medicale. El a spus că a sa campanie a fost pentru ca aceşti oameni să fie reprezentaţi.

”Acest oraş este oraşul vostru şi această democraţie este şi a voastră”, a spus el.

Mamdani afirmă că ”speranţa este vie” odată cu victoria sa în cursa pentru primăria New York-ului

Zohran Mamdani a aplaudat alegătorii pentru că au ales ”speranţa” în contextul politic actual.

În discursul său de victorie din această seară, el s-a adresat ”tuturor newyorkezilor”, indiferent de cine au votat, precum şi celor ”care consideră că politica de astăzi este prea crudă pentru ca flacăra speranţei să mai ardă”.

”New York, am răspuns acestor temeri. În această seară am vorbit cu o voce clară”, a spus Mamdani.

El a afirmat că ”speranţa este vie” şi că victoria sa prevăzută este dovada acestui lucru.

”Deşi am votat separat, am ales împreună speranţa. Speranţa în faţa tiraniei, speranţa în faţa banilor şi a ideilor mărunte, speranţa în faţa disperării”, a spus el.

Mamdani prezintă viziunea sa pentru ”noua eră” a oraşului New York

Zohran Mamdani şi-a prezentat viziunea pentru administraţia sa, pe care a descris-o ca fiind o ”nouă eră”.

”În această seară am păşit din vechi în nou”, a declarat Mamdani în faţa mulţimii de susţinători din Brooklyn.

”Aşadar, să vorbim acum cu claritate şi convingere, fără a lăsa loc de interpretări greşite, despre ce va aduce această nouă eră şi pentru cine”, a adăugat primarul ales.

Mamdani a continuat spunând că această eră va oferi newyorkezilor ”o viziune îndrăzneaţă” în loc de scuze.

”În centrul acestei viziuni se va afla cea mai ambiţioasă agendă pentru combaterea crizei costului vieţii cu care se confruntă acest oraş de pe vremea (fostului primar) Fiorello La Guardia”, a mai afirmat Mamdani

El a pus accesibilitatea în centrul campaniei sale şi a reiterat ideea că planurile sale includ îngheţarea chiriei, gratuitatea autobuzelor urbane şi îngrijirea universală a copiilor.

Mesajul adresat lui Trump în discursul de victorie: ”Măriţi volumul”

În timpul discursului în care a sărbătorit victoria sa, potrivit proiecţiei după închiderea urnelor, Mamdani a promis să ”initieze o generaţie de schimbare”, respingând politica preşedintelui.

”Dacă cineva poate arăta unei naţiuni trădate de Donald Trump cum să-l învingă, acela este oraşul care l-a lansat”, a spus Mamdani.

Mamdani face referire la videoclipul de campanie în limba arabă

Discursul de victorie al primarului ales al oraşului New York, Zohran Mamdani, a făcut mai multe referiri la comunităţile etnice pe care le-a vizat în timpul campaniei sale.

”Aşa cum spunem în Steinway, ana minkom wa-ilaykom [Eu sunt de la voi şi pentru voi]”, le-a spus Mamdani susţinătorilor săi din cartierul Brooklyn al oraşului New York, repetând o frază dintr-un videoclip de campanie publicat cu câteva zile înainte de noaptea alegerilor, în care se adresa alegătorilor arabo-americani într-un amestec de dialecte arabe siriene şi egiptene.

Steinway este un cartier din Queens cunoscut pentru comunităţile sale numeroase de imigranţi egipteni, levantini şi marocani.

Campania lui Mamdani a încărcat şi videoclipuri în care acesta vorbea spaniolă şi hindustani, o limbă protolingvistică din care derivă hindi şi urdu moderne.

Ulterior, el i-a mulţumit soţiei sale, Rama Duwaji — care va fi prima primă doamnă arabă-americană a oraşului New York — adresându-i-se cu numele de alint hayati, care în arabă înseamnă ”viaţa mea”.

Mamdani va intra în istorie ca primul primar musulman al oraşului New York şi primul sud-asiatic care ocupă această funcţie.