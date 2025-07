Garry Kasparov, legendarul șahist și disident rus, despre posibilul viitor primar socialist cu discurs antisemit din New York: ”În URSS am văzut cum socialismul lui Mamdani poate distruge o țară / Înapoi în URSS? Nu, mulțumesc”

Asemenea unei boli contagioase, socialismul revine în forță atunci când oamenii au uitat daunele teribile pe care le-a produs ultima dată când a devastat o societate, scrie în NY Post legendarul șahist și disident rus despre posibilul viitor primar socialist cu discurs antisemit din New York, care a câștigat alegerile interne de la democrați. Redăm mai jos opinia integrală a lui Kasparov:

”De data aceasta, victoria surprinzătoare a socialistului democrat Zohran Mamdani în primarele democrate pentru primăria orașului New York a readus termenul temut pe prima pagină a ziarelor.

Pentru un fost cetățean al Uniunii Sovietice ca mine, promisiunile lui Mamdani de magazine alimentare conduse de oraș și atacurile sale asupra membrilor înstăriți ai orașului sunt la fel de familiare ca și antisemitismul său șlefuit.

Am fost un newyorkez mândru de când am fost exilat din Rusia lui Putin pentru activitățile mele pro-democrație în 2013 și nu m-am așteptat niciodată să aud cântecul de sirenă socialist la o asemenea intensitate în casa mea adoptivă.

Înapoi în URSS? Nu, mulțumesc.

Mamdani este prea șmecher și abil pentru a ridica Jolly Roger-ul iacobin la vedere, desigur. Sistemul imunitar american împotriva infecției socialiste a slăbit de la sfârșitul Războiului Rece, dar până acum a rămas în mare parte la margini.

Senatorul din Vermont, Bernie Sanders, poate agita o mulțime anti-corporatistă la fel de bine ca oricine, iar idealismul său de „adevărat credincios” are un loc onorabil în spectrul politic, chiar și pentru mine. Opiniile lui Sanders îl plasează la extrema stângă, dar el lucrează în cadrul sistemului, constrâns de un Senat plictisitor, și așa le place alegătorilor săi.

O poziție executivă precum primarul orașului New York este o propunere foarte diferită.

NYC are o populație de peste 8 milioane de locuitori și o economie care ar plasa-o în top 20 de țări din lume. A alege un primar al NYC care nu crede în capitalism este ca și cum ai numi un Secretar pentru Sănătate și Servicii Umane care nu crede în vaccinuri.

Scuze, exemplu prost.

Churchill a spus că o națiune care încearcă să se impoziteze pentru a prospera este ca un om care stă într-o găleată și încearcă să se ridice trăgând de mâner. Cantitatea de daune pe care chiar și politici socialiste blânde le-ar putea face într-un timp scurt nu poate fi subestimată – și simpla lor normalizare este o amenințare serioasă.

Miliardarii de care Mamdani vrea să scape s-ar putea să-i oblige, iar statele roșii cu mai puține reglementări atrag deja afacerile din statele albastre.

Fii precaut față de oricine spune că vrea să scape de săraci, dar vorbește mai ales despre cum să scape de bogați. Acesta din urmă nu duce niciodată la cel dintâi.

Dacă vrei mai multe dovezi împotriva socialismului, pe lângă propria mea experiență și gânduri, caută fiecare dată când a fost încercat undeva.

Oricine răspunde cu povești despre paradisurile „socialiste” din Europa de Nord ar trebui mai întâi să întrebe pe cineva din Suedia sau Danemarca. Aceste țări prospere cu economie de piață liberă au state sociale solide și o fiscalitate relativ ridicată, dar sunt la fel de socialiste ca Milton Friedman.

Ca orice altă țară bogată, au ajuns așa datorită bunului vechi capitalism și ar dori să rămână așa.

Europa a beneficiat, de asemenea, decenii la rând de investițiile americane în inovație tehnologică și de umbrela de securitate militară a SUA.

Nu aș spune că sunt complet paraziți, dar America nu are această opțiune. A te baza pe realizările altora nu așa s-a construit secolul american.

Nu sunt deloc împotriva reglementărilor și serviciilor guvernamentale, cu atât mai puțin a impozitelor. Există întotdeauna elemente în care interesele private sunt nepotrivite pentru a determina binele public.

Pentru inspirație mă îndrept către un președinte din New York — Roosevelt, dar nu Franklin Delano. New Deal-ul lui FDR a mers puțin prea departe pentru cineva la fel de fobic în privința puterii guvernamentale ca mine, dar cel puțin el se confrunta cu o urgență reală, Marea Depresiune. (Susțin studiile care postulează că cel de-al Doilea Război Mondial, nu New Deal-ul, a salvat economia SUA.)

Nu, lumina mea călăuzitoare este Teddy Roosevelt, care a spart trusturile și a tunat împotriva „predicatorilor unui individualism nerestricționat.”

El a vrut să egalizeze condițiile de joc, nu să aranjeze rezultatele meciului. Nu toată lumea merită succesul, dar toată lumea merită o șansă de a reuși.

Prosperitatea inegală a capitalismului este încă mult superioară mizeriei egale a socialismului.

Creșterea inegalității este o criză; întrebarea este cum să o abordăm. A impune mâna grea a statului asupra economiei celui mai mare oraș din cea mai mare țară din lume ar fi o greșeală gravă.

Inovația și evoluția necesită eșec, ceva ce nu poate fi niciodată planificat centralizat.

Sunt perfect conștient că Mamdani nu plănuiește să transforme Primăria într-un regim totalitar comunist de tip sovietic. Poate că este prost îndrumat, dar nu va tăia găina cu ouă de aur pentru o singură masă”.