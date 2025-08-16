Trump le-a spus liderilor europeni că ar vrea să organizeze un summit cu Zelenski şi Putin până vinerea viitoare (CNN)

Preşedintele SUA, Donald Trump, le-a spus liderilor europeni că doreşte să organizeze un summit trilateral între el, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi liderul rus Vladimir Putin până vinerea viitoare, relatează CNN, citat de News.ro.

Trump a precizat că va începe să lucreze la organizarea întâlnirii dacă discuţiile de luni, din Biroul Oval, cu Zelenski vor decurge bine.

Oficialii europeni se aşteaptă ca cel puţin un alt lider european să se alăture discuţiilor de luni, dar încă nu este clar cine va fi acesta.