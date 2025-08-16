Oleksandr Usyk cere prelungirea termenului pentru a-l înfrunta pe Joseph Parker

Suferind de dureri de spate, campionul mondial incontestabil la categoria grea, ucraineanul Oleksandr Usyk, a cerut o amânare pentru a-și înfrunta challengerul oficial pentru titlul WBO, neozeelandezul Joseph Parker, anunță L’Equipe.

Pe 23 iulie, federația mondială le ceruse celor doi să înceapă negocieri pentru a se confrunta la următorul lor meci. În lipsa unui acord după o lună, ar fi trebuit să se deschidă ofertele de bursă (promotorul care ar fi oferit cea mai mare sumă urmând să organizeze lupta).

Dar Usyk, care l-a învins pe englezul Daniel Dubois prin K.O. în runda a cincea, pe 19 iulie la Wembley, tocmai a anunțat WBO că suferă de o „durere persistentă la spate”. După ce a disputat trei meciuri în paisprezece luni – l-a mai învins și pe englezul Tyson Fury în mai și decembrie 2024 – el dorește să fie complet refăcut înainte de a-l înfrunta pe Parker (33 de ani, 1,93 m, 36 de victorii, dintre care 24 prin K.O., 3 înfrângeri).

Neozeelandezul (învins de Tony Yoka în finala Jocurilor Olimpice de Tineret din 2010) are o serie de șase victorii, după ce a fost făcut K.O. (în runda a 11-a) de englezul Joe Joyce în septembrie 2022 la Manchester. El și-a relansat cariera învingându-i, printre alții, pe americanul Deontay Wilder, fost campion WBC, pe chinezului Zhilei Zhang și pe congolezul Martin Bakolé. Însă, deși și-a disputat ultimele patru meciuri la Riad (Arabia Saudită), promotorul Turki Alalshikh, care face acum legea în box, nu este entuziasmat de un meci de campionat Usyk-Parker.

Pentru a nu fi destituit de WBO, ucraineanul, care deține și centurile WBA, WBC și IBF, este obligat să lupte cu Parker. În schimb, celelalte trei federații nu l-au somat să-l înfrunte pe challengerul cel mai bine clasat din cadrul lor.

„Joseph Parker își va disputa următorul meci pentru titlul WBO, a declarat promotorul său, englezul Frank Warren, intervievat de televiziunea Sky Sports. Fie împotriva lui Usyk, fie pentru titlul vacant.”

Dacă ucraineanul (38 de ani) ar trebui să renunțe la această centură (rămânând, desigur, campion mondial incontestabil și păstrându-le pe celelalte trei), titlul WBO ar fi pus în joc între Parker și englezul Moses Itauma (20 de ani, 1,94 m, 12 victorii, dintre care 10 prin K.O., nicio înfrângere), aflat și el sub contract cu Warren. Mare speranță a categoriei, Itauma îl va înfrunta pe compatriotul său Dillian Whyte, sâmbătă seara, la Riad.