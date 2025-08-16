11 morţi și 130 de răniți în urma unei explozii la o uzină militară din Rusia / O altă explozie accidentală a ucis 17 oameni în 2021

O explozie survenită vineri la o fabrică de muniţii din regiunea rusă Riazan s-a soldat cu cel puţin 11 morţi şi 130 de răniţi, au anunţat sâmbătă autorităţile ruse, care pun accidentul pe seama nerespectării standardelor de siguranţă, transmite AFP, citată de Agerpres.ro.

Potrivit presei locale, explozia a afectat fabrica Elastik, situată la aproximativ 60 de kilometri de Riazan, capitala regională. Această uzină produce explozibili şi muniţii, transmite Agerpres.

În 2021, o explozie accidentală în aceeaşi fabrică s-a soldat cu 17 decese.

Deşi Ucraina recurge cu regularitate la atacuri cu drone asupra unor ţinte ruseşti esenţiale pentru industria militară rusă şi pentru logistica armatei ruse, autorităţile ruse susţin că în explozia din respectiva fabrică a fost vorba despre nerespectarea standardelor de siguranţă.

Astfel de explozii sunt frecvente în uzinele militare ruse, care lucrează în regim intensiv pentru a asigura nevoile armatei în războiul din Ucraina şi măsurile de siguranţă sunt adesea neglijate.