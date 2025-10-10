G4Media.ro
Un cămătar şi complicele acestuia, arestaţi pentru şantaj şi răzbunare asupra unui…

Sursa foto: Inquam Photos / Cornel Putan

Un cămătar şi complicele acestuia, arestaţi pentru şantaj şi răzbunare asupra unui denunţător

10 Oct

Un cămătar din Teleorman şi un complice al acestuia au fost arestaţi preventiv pentru 30 de zile pentru săvârşirea infracţiunilor de şantaj şi răzbunare pentru ajutorul dat justiţiei, fiind acuzaţi că au obligat o persoană, care îi denunţase în urmă cu peste 10 ani, să le dea o sumă mare de bani ca „despăgubire”.

Potrivit unor surse judiciare, este vorba de Stoica Octavian şi Toader Cătălin Ionuţ, arestaţi preventiv joi, în urma unei decizii a Judecătoriei Sectorului 5.

Anchetatorii susţin că, în perioada 2024 – 2025, Stoica Octavian, prin intermediul lui Toader Cătălin Ionuţ, a încercat să determine partea vătămată, prin constrângere, să le remită 130.000 de euro.

Suma respectivă ar fi reprezentat o despăgubire pentru faptul că persoana vătămată a formulat un denunţ împotriva lui Stoica Octavian în cursul anului 2014, fapt ce a determinat constituirea unui dosar penal care s-a soldat cu condamnarea acestuia şi a altor persoane pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, şantaj, camătă şi spălare de bani.

Pe 8 octombrie, Toader Cătălin Ionuţ a fost prins în flagrant, după ce a primit suma de 150.000 lei de la partea vătămată.

Conform presei locale, Stoica Octavian a făcut parte dintr-o grupare de cămătari care acţiona în judeţele Teleorman şi Giurgiu, fiind condamnat în anul 2017 la 11 ani închisoare pentru constituire de grup infracţional organizat, şantaj, camată şi spălare de bani.

