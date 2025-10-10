Dosar penal deschis de poliţiştii din Timişoara după ce un elev de 13 ani a fost agresat de un coleg de şcoală, în vârstă de 15 ani, în timpul pauzelor/ Ancheta, după ce victima s-a prezentat la spital

Poliţiştii din Timişoara au deschis un dosar penal după ce un elev de 13 ani de la o şcoală din municipiu a fost agresat, de mai multe ori, în pauze, de un coleg mai mare, în vârstă de 15 ani. Ancheta a început după ce poliţiştii au fost sesizaţi de medicul de gardă de la spitalul unde băiatul bătut s-a prezentat, transmite News.ro.

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Timiş a anunţat, vineri, că poliţiştii Secţiei 1 Timişoara au fost sesizaţi, joi, de către medicul de gardă al unei unităţi medicale despre faptul că un copil în vârstă de 13 ani s-a prezentat la spital întrucât ar fi fost agresat în incinta şcolii.

Poliţiştii ajunşi acolo au stabilit că un elev în clasa a VII-a la o unitate de învăţământ din Timişoara, ar fi fost agresat fizic, în 3 şi 8 octombrie, în timpul pauzelor, de către un coleg de 15 ani, din clasa a VIII-a.

”În cauză, poliţiştii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de lovire sau alte violenţe, cercetările fiind continuate pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor producerii incidentului, urmând a fi dispuse măsurile legale care se impun”, a arătat IPJ Timiş.

Totodată, poliţiştii din cadrul Biroului Siguranţă Şcolară s-au deplasat, vineri, la unitatea de învăţământ, unde au desfăşurat activităţi de prevenire, discutând cu elevii despre respectul reciproc şi modalităţile de gestionare paşnică a conflictelor.