Justiţia turcă a emis mandate de arestare pentru pe numele lui Netanyahu şi al altor responsabili israelieni, pe care-i acuză de genocid

Justiţia turcă a emis vineri mandate de arestare pentru ‘genocid’ pe numele premierului israelian Benjamin Netanyahu şi altor responsabili israelieni, printre care ministrul apărării, Israël Katz, şi ministrul securităţii naţionale, Itamar Ben Gvir, transmite AFP, conform Agerpres.

În total, 37 de suspecţi sunt vizaţi de mandate de arestare, a precizat parchetul general din Istanbul, fără însă a furniza lista completă, pe care se află şi şeful Statului Major israelian, Eyal Zamir.

Parchetul general din Istanbul denunţă ‘genocidul şi crimele împotriva umanităţii comise în mod sistematic de către statul israelian în Gaza’.

El citează de asemenea cazul ‘Spitalului prieteniei turco-palestiniene’ din Fâşia Gaza, construit de Turcia şi bombardat în martie de armata israeliană, care afirmă că unitatea servea ca bază unor luptători ai Hamas.

Turcia, una dintre ţările cele mai critice faţă de războiul dus de Israel în enclava palestiniană, s-a alăturat deja anul trecut procedurii pentru genocid lansate de Africa de Sud împotriva Israelului la Curtea Internaţională de Justiţie (CIJ).

