Mirel Rădoi nu mai este antrenorul Universității Craiova

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Universitatea Craiova a rămas fără antrenor după ce Mirel Rădoi și-a dat demisia după înfrângerea cu UTA Arad (scor 1-2) din Superliga României la fotbal.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Mihai Rotaru, patronul Științei, a confirmat despărțirea într-o conferință de presă.

„Am venit în fața dumneavoastră pentru a lămuri ceea ce urmează. Mirel și-a luat aseară la revedere de la jucători și ulterior am avut o discuție, târziu în noapte, în care am încercat pe toate căile să-l facem să se răzgândească.

Au fost câteva motive, dar cel mai des invocate au fost cele emoționale, că acest proiect l-a epuizat și că preferă să facă un pas în spate.

Eu speram să stăm cel puțin doi ani împreună, este o înțelegere amiabilă, el a renunțat la salariul pe luna octombrie.

Avem o listă scurtă, până mâine seară (n.r. marți, 11 noiembrie) sper să avem un nou antrenor.

Ne dorim să avem un tehnician dintr-o puternică școală de fotbal.

Voiam să avem un antrenor astăzi dimineață, dar mâine cu siguranță vom avea confirmări la nivel de club” – Mihai Rotaru, patronul echipei din Bănie.

După 16 etape disputate din sezonul 2025-2026 al Superligii, Universitatea Craiova se află pe locul 4, cu 29 de puncte. Oltenii se găsesc la șase puncte în urma liderului Rapid București.