Mirel Rădoi nu mai este antrenorul Universității Craiova

Mirel Radoi-antrenor-universitatea-craiova-superliga-romaniei-fotbal-fost-selecționer
Mirel Rădoi / Sursa foto: captură YouTube

Universitatea Craiova a rămas fără antrenor după ce Mirel Rădoi și-a dat demisia după înfrângerea cu UTA Arad (scor 1-2) din Superliga României la fotbal.

Mihai Rotaru, patronul Științei, a confirmat despărțirea într-o conferință de presă.

„Am venit în fața dumneavoastră pentru a lămuri ceea ce urmează. Mirel și-a luat aseară la revedere de la jucători și ulterior am avut o discuție, târziu în noapte, în care am încercat pe toate căile să-l facem să se răzgândească.

Au fost câteva motive, dar cel mai des invocate au fost cele emoționale, că acest proiect l-a epuizat și că preferă să facă un pas în spate.

Eu speram să stăm cel puțin doi ani împreună, este o înțelegere amiabilă, el a renunțat la salariul pe luna octombrie.

Avem o listă scurtă, până mâine seară (n.r. marți, 11 noiembrie) sper să avem un nou antrenor.

Ne dorim să avem un tehnician dintr-o puternică școală de fotbal.

Voiam să avem un antrenor astăzi dimineață, dar mâine cu siguranță vom avea confirmări la nivel de club” – Mihai Rotaru, patronul echipei din Bănie.

După 16 etape disputate din sezonul 2025-2026 al Superligii, Universitatea Craiova se află pe locul 4, cu 29 de puncte. Oltenii se găsesc la șase puncte în urma liderului Rapid București.

  1. Rapid București 35 puncte
  2. FC Botoșani 32
  3. Dinamo București 30
  4. Universitatea Craiova 29
  5. FC Argeș 27
  6. Farul Constanța 25 etc.

Tags:
