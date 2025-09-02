Trump anunţă că îi va acorda lui Rudy Giuliani Medalia Prezidenţială a Libertăţii, la două zile după ce fostul său avocat a suferit un accident de maşină

Preşedintele Donald Trump a declarat luni că îi va acorda lui Rudy Giuliani Medalia Prezidenţială a Libertăţii, cea mai înaltă distincţie civilă a naţiunii, la două zile după ce fostul primar al oraşului New York şi fostul său avocat a fost rănit într-un accident de maşină şi are o fractură de coloană, relatează NBC News, citată de News.ro.

„În calitate de preşedinte al Statelor Unite ale Americii, am plăcerea să anunţ că Rudy Giuliani, cel mai mare primar din istoria oraşului New York şi un patriot american la fel de mare, va primi MEDALIA PREZIDENŢIALĂ A LIBERTĂŢII, cea mai înaltă distincţie civilă a ţării noastre”, a scris Trump pe Truth Social.

Şeful securităţii lui Giuliani, Michael Ragusa, a declarat duminică că fostul primar a suferit leziuni, printre care o fractură de coloană vertebrală, după ce a fost „lovit din spate cu viteză mare” în timp ce se afla ca pasager într-un vehicul pe o autostradă din New Hampshire. El a mai spus că, înainte de accidentul de sâmbătă seara, Giuliani fusese „abordat de o femeie care fusese victima unui incident de violenţă domestică”, iar acesta „i-a acordat imediat asistenţă şi a contactat 911”, rămânând la faţa locului până la sosirea poliţiei.

Ragusa a precizat că Giuliani este „în stare foarte bună” şi „pe deplin alert şi conştient”, iar în actualizarea sa de duminică seara, a adăugat că Giuliani „urma să fie echipat cu un corset şi va începe terapia fizică”.

Poliţia l-a identificat pe Ted Goodman, care a lucrat ca membru al personalului lui Giuliani, ca fiind şoferul vehiculului în care se afla fostul primar. El a suferit leziuni care nu îi pun viaţa în pericol şi a fost transportat la spital.

„Anchetatorii cred că şoferul care i-a lovit pe Goodman şi Giuliani nu avea nicio legătură cu incidentul iniţial de violenţă domestică”, a declarat poliţia statului New Hampshire într-un comunicat, luni seara. „În acest moment, toate aspectele accidentului sunt încă în curs de investigare, inclusiv dacă distragerea atenţiei sau curiozitatea faţă de scena iniţială au fost factori determinanţi. Nu au fost formulate acuzaţii”, a precizat poliţia.

Avocat de profesie, Giuliani a devenit cunoscut la nivel naţional ca primar al oraşului New York după atacurile din 11 septembrie. Apoi, el l-a susţinut pe Trump în timpul campaniei sale prezidenţiale din 2016 şi s-a alăturat echipei sale juridice în 2018. Giuliani l-a reprezentat pe Trump în procesele intentate pentru a contesta rezultatele alegerilor din 2020, dar, în cele din urmă, i s-a interzis să practice avocatura atât în New York, cât şi în Washington, D.C., pentru aceste eforturi şi pentru dezinformarea pe care a răspândit-o. La sfârşitul anului 2023, el a depus o cerere de protecţie pentru intrare în faliment, acuzând datorii de peste 100 de milioane de dolari.

Medalia Prezidenţială a Libertăţii este considerată cea mai înaltă distincţie civilă a SUA şi este oferită în mod tradiţional persoanelor care au adus contribuţii exemplare la prosperitatea, valorile sau securitatea SUA, la pacea mondială sau la alte eforturi semnificative în plan societal, public sau privat. Printre laureaţii din trecut ai Medaliei Prezidenţiale a Libertăţii se numără echipajul Apollo 11, actorul Denzel Washington, jurnalistul Edward R. Murrow, gimnasta Simone Biles şi regizorul Steven Spielberg. În primul său mandat, Trump a acordat această distincţie, printre alţii, prezentatorului de radio Rush Limbaugh, jucătorului de golf Tiger Woods, reprezentantului de Ohio Jim Jordan şi jucătorului de baseball Babe Ruth.