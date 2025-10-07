Șeful spitalului din Iași unde au murit șapte copii infectați cu bacterii a demisionat la doar 7 zile după ce a fost numit. El voia să demită șefii secțiilor unde s-au găsit bacterii, personaje susținute de baronul PNL Costel Alexe

Noul manager interimar al Spitalului de Copii ”Sfânta Maria” din Iaşi, medicul Radu Constantin Luca, şi-a dat demisia la doar o săptămână după ce a fost numit în funcţie, transmite News.ro. La spital au murit șapte copii infectați cu o bacterie. El voia să demită doi șefi de secții din spital, susținuți de baronul PNL Costel Alexe.

Demisia sa a fost confirmată de către preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi, Costel Alexe, dar nu se cunosc deocamdată motivele.

”Am luat act de demisia managerului interimar de la Spitalul «Sfânta Maria», Radu Constantin Luca. Vom face toate demersurile administrative pentru a numi o conducere interimară în cel mai scurt timp, astfel încât să ne asigurăm că activitatea medicală şi administrativă a spitalului decurge fără sincope”, a declarat preşedintele CJ Iaşi, Costel Alexe.

Luca anunțase vinerea trecută că va schimba din funcţie persoanele care au gestionat situaţia focarului cu bacteria Serratia marcescens şi a menţionat, totodată, că va respecta prevederile legale şi măsurile remediale prevăzute de raportul Corpului de Control al Ministrului Sănătăţii.

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat, joi, într-o conferință de presă, că avizul pentru unitatea ATI de la Spitalul de Copii „Sf. Maria” din Iași „a fost emis ilegal” și a anunțat sesizarea Parchetului General cu raportul Corpului de control și al Inspecției Sanitare de Stat, care au constatat „deficiențe grave”. Ministrul a cerut demiterea fostului manager și de pe poziția de director medical și a șefei secției ATI.

Dr Radu Constantin Luca a precizat, prin intermediul unui comunicat de presă, că va dispune demararea procedurilor administrative necesare pentru schimbarea din funcţie a persoanelor care au gestionat situaţia focarului, conform prevederilor contractului individual de muncă şi a regulamentului de organizare şi funcţionare al spitalului.

Astfel, prin decizie noului manager, vor fi destituite din funcţie şeful interimar al secţiei clinice de Terapie Intensivă (ATI) şi şeful Serviciului de Prevenire a Infecţiilor Asociate Asistenţei Medicale (SPIAAM), funcţii ocupate fără concurs, urmând ca, pe baza raportului ministerului să fie analizate şi celelalte măsuri prevăzute.