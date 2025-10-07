Ronnie O’Sullivan, victorie categorică la revenirea în snooker
Ronnie O’Sullivan nu a avut milă de ucraineanul Iulian Boiko (20 de ani), cel supranumit „The Rocket” câștigând cu un categoric 5-0 partida de debut de la Xi’an Grand Prix la snooker.
Ocupant al locului 88 mondial, Boiko a avut ocaziile lui în meciul contra lui Ronnie de „a apărea” pe tabelă, dar emoțiile l-au copleșit, iar titratul său adversar l-a învins la zero.
Evenimentul de la Xi’an marchează revenirea lui Ronnie O’Sullivan în snooker, aflat la primul meci după finala pierdută dramatic, 10-9, în fața lui Neil Robertson, la Saudi Arabia Snooker Masters, pe 16 august.
O’Sullivan (49 de ani – locul 4 mondial) vrea să mai joace cel puțin încă doi ani de zile, iar în materie de rezultate mai are un singur obiectiv – un titlu mondial care să-i aducă un record istoric: 8 coroane la Crucible.
Turneul chinez are loc în perioada 7-13 octombrie, iar formatul va fi unul neobișnuit: începe marți și se încheie luni. În România, competiția va putea fi urmărită în direct pe canalele Eurosport.
Premii Xi’an Grand Prix 2025
- Câștigător: £177.000
- Finalist: £76.000
- Semifinale: £34.500
- Sferturi de finală: £22.350
- Optimi: £14.000
- Șaisprezecimi: £9.400
- Turul întâi: £5.350
- Cel mai mare break: £5.000.
Cum se joacă la Xi’an
- De la turul întâi și până la sferturi (inclusiv) se va juca după sistemul cel mai bun din 9 frame-uri, adică primul la 5.
- În semifinale se va juca după sistemul cel mai bun din 11 frame-uri, adică primul la șase.
- În fine, în marea finală se va juca după sistemul cel mai bun din 19 frame-uri, adică primul la zece.
- Campionul en-titre este Kyren Wilson (2024).
