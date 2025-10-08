Deputatul rus Andrei Kartapolov apără participarea mercenarilor cubanezi în războiul din Ucraina: „Nimeni nu-i poate interzice unui patriot cubanez de rând să iubească Rusia”

Şeful Comisiei de apărare din Duma de Stat (camera inferioară a parlamentului federal rus), Andrei Kartapolov, a apărat miercuri prezenţa cetăţenilor cubanezi în rândurile armatei ruse care luptă în Ucraina, pe fondul acuzaţiilor SUA privind participarea masivă a acestora la conflict, relatează EFE, conform Agerpres.

„Nimeni nu-i poate interzice unui patriot cubanez de rând să iubească Rusia, pentru că noi am fost de atâtea ori în Cuba încât acolo atitudinea faţă de noi este foarte caldă într-adevăr”, a declarat Kartapolov presei ruse, remarcând că nu este nimic surprinzător în faptul că „tinerii cubanezi vor să ajute ţara noastră”.

Liderul comisiei din Dumă le-a urat un bun venit „tuturor celor care vor să ajute” Rusia şi „forţele sale armate” în „lupta sa dreaptă împotriva fascismului mondial”.

Ambele camere ale Parlamentului – Duma de Stat şi Consiliul Federaţiei (Senatul) – au ratificat luni un acord interguvernamental de cooperare militară cu Cuba chiar în momentul în care SUA au denunţat participarea masivă a mercenarilor cubanezi la războiul în Ucraina.

Această ratificare s-a produs la câteva zile după ce Departamentul de Stat american a distribuit diplomaţilor săi un memorandum intern în care denunţă faptul că între 1.000 şi 5.000 de cubanezi au fost recrutaţi ca mercenari pentru armata rusă, transformând Cuba într-una din principalele surse de combatanţi străini.

„După Coreea de Nord, Cuba a devenit cea mai mare sursă de mercenari străini pentru armata rusă”, se afirmă în memorandumul în care diplomaţia americană acuză Havana că „nu a reuşit să îşi protejeze cetăţenii de a fi folosiţi ca pioni în războiul ruso-ucrainean”.

Adunarea Rezistenţei Cubaneze a denunţat în luna mai, la Miami (SUA), faptul că Rusia a recrutat pentru războiul din Ucraina – cu sprijinul guvernului de la Havana – aproape 20.000 de cubanezi, dintre care 200-300 ar fi murit.

Cuba şi Rusia, aliaţi tradiţionali încă din perioada sovietică, şi-au intensificat relaţiile bilaterale în ultimii ani şi cu atât mai mult în prezent, când insula traversează cea mai gravă criză economică din ultimele trei decenii, cu o penurie de bunuri de bază şi o spirală inflaţionistă accentuate de slăbiciunile structurale de producţie şi deficienţe recurente în sistemul electric.