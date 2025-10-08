G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Deputatul rus Andrei Kartapolov apără participarea mercenarilor cubanezi în războiul din Ucraina:…

Sursa foto: eng.mil.ru

Deputatul rus Andrei Kartapolov apără participarea mercenarilor cubanezi în războiul din Ucraina: „Nimeni nu-i poate interzice unui patriot cubanez de rând să iubească Rusia”

Articole8 Oct • 159 vizualizări 0 comentarii

Şeful Comisiei de apărare din Duma de Stat (camera inferioară a parlamentului federal rus), Andrei Kartapolov, a apărat miercuri prezenţa cetăţenilor cubanezi în rândurile armatei ruse care luptă în Ucraina, pe fondul acuzaţiilor SUA privind participarea masivă a acestora la conflict, relatează EFE, conform Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

„Nimeni nu-i poate interzice unui patriot cubanez de rând să iubească Rusia, pentru că noi am fost de atâtea ori în Cuba încât acolo atitudinea faţă de noi este foarte caldă într-adevăr”, a declarat Kartapolov presei ruse, remarcând că nu este nimic surprinzător în faptul că „tinerii cubanezi vor să ajute ţara noastră”.

Liderul comisiei din Dumă le-a urat un bun venit „tuturor celor care vor să ajute” Rusia şi „forţele sale armate” în „lupta sa dreaptă împotriva fascismului mondial”.

Ambele camere ale Parlamentului – Duma de Stat şi Consiliul Federaţiei (Senatul) – au ratificat luni un acord interguvernamental de cooperare militară cu Cuba chiar în momentul în care SUA au denunţat participarea masivă a mercenarilor cubanezi la războiul în Ucraina.

Această ratificare s-a produs la câteva zile după ce Departamentul de Stat american a distribuit diplomaţilor săi un memorandum intern în care denunţă faptul că între 1.000 şi 5.000 de cubanezi au fost recrutaţi ca mercenari pentru armata rusă, transformând Cuba într-una din principalele surse de combatanţi străini.

„După Coreea de Nord, Cuba a devenit cea mai mare sursă de mercenari străini pentru armata rusă”, se afirmă în memorandumul în care diplomaţia americană acuză Havana că „nu a reuşit să îşi protejeze cetăţenii de a fi folosiţi ca pioni în războiul ruso-ucrainean”.

Adunarea Rezistenţei Cubaneze a denunţat în luna mai, la Miami (SUA), faptul că Rusia a recrutat pentru războiul din Ucraina – cu sprijinul guvernului de la Havana – aproape 20.000 de cubanezi, dintre care 200-300 ar fi murit.

Cuba şi Rusia, aliaţi tradiţionali încă din perioada sovietică, şi-au intensificat relaţiile bilaterale în ultimii ani şi cu atât mai mult în prezent, când insula traversează cea mai gravă criză economică din ultimele trei decenii, cu o penurie de bunuri de bază şi o spirală inflaţionistă accentuate de slăbiciunile structurale de producţie şi deficienţe recurente în sistemul electric.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags:
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.