Atac armat la un restaurant din New York: 3 morți și 8 răniți

Trei persoane au fost ucise, iar alte opt au fost rănite după ce mai mulți atacatori au deschis focul în lounge-ul și restaurantul de narghilea Taste of the City Lounge din Crown Heights, Brooklyn, în jurul orei 3:30 dimineața, duminică, aproape de ora închiderii, relatează New York Post.

Victimele decedate sunt trei bărbați, cu vârste de 27 și 35 de ani, iar opt răniți – cinci bărbați și trei femei – au fost transportați la spitale cu răni care nu le amenință viața. Cea mai în vârstă victimă rănită avea 61 de ani.

Poliția a găsit peste 36 de gloanțe la fața locului și o armă de foc în apropiere, însă nu a făcut încă arestări. Incidentul ar fi pornit dintr-un conflict în lounge-ul aglomerat.

Taste of the City Lounge, deschis în 2022, a mai fost scena unui atac armat în noiembrie 2024, dar atunci fără victime fatale.

NYPD investighează cazul, iar comisarul Jessica Tisch a descris incidentul ca o „anomalia” într-un oraș cu scădere record a violenței armate în acest an.