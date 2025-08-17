G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Atac armat la un restaurant din New York: 3 morți și 8…

nypd columbia police sua
Photo by CHARLY TRIBALLEAU / AFP

Atac armat la un restaurant din New York: 3 morți și 8 răniți

Articole17 Aug 0 comentarii

Trei persoane au fost ucise, iar alte opt au fost rănite după ce mai mulți atacatori au deschis focul în lounge-ul și restaurantul de narghilea Taste of the City Lounge din Crown Heights, Brooklyn, în jurul orei 3:30 dimineața, duminică, aproape de ora închiderii, relatează New York Post.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Victimele decedate sunt trei bărbați, cu vârste de 27 și 35 de ani, iar opt răniți – cinci bărbați și trei femei – au fost transportați la spitale cu răni care nu le amenință viața. Cea mai în vârstă victimă rănită avea 61 de ani.

Poliția a găsit peste 36 de gloanțe la fața locului și o armă de foc în apropiere, însă nu a făcut încă arestări. Incidentul ar fi pornit dintr-un conflict în lounge-ul aglomerat.

Taste of the City Lounge, deschis în 2022, a mai fost scena unui atac armat în noiembrie 2024, dar atunci fără victime fatale.

NYPD investighează cazul, iar comisarul Jessica Tisch a descris incidentul ca o „anomalia” într-un oraș cu scădere record a violenței armate în acest an.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Statul New York desfăşoară militari la metrou pentru a lupta împotriva criminalităţii după incidentele din ultima vreme

Articole6 Mar 2024
1 comentariu
atac armat sua maine
sursa foto: Captură video

Iohannis, mesaj de condoleanţe pentru SUA, în urma atacului armat din Lewiston, Maine

Articole26 Oct 2023
1 comentariu
joe biden, presedinte american, sua, statele unite, casa albă, washington
Sursa foto: Official White House Photo by Hannah Foslien

Joe Biden a cerut din nou Congresului să interzică puştile de asalt, după ultimul masacru care a avut loc în Texas

Articole7 Mai 2023
3 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.