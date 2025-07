Nicuşor Dan: România are nevoie de o strategie clară la Marea Neagră, de o politică externă şi de securitate dinamică

Într-un context internaţional foarte complicat, cu provocări permanente în zona de securitate, apărare şi politică externă, este vital ca interesele României să fie sprijinite atât din zona executivă, cât şi din cea non-guvernamentală, a declarat joi preşedintele Nicuşor Dan, într-un mesaj transmis cu prilejul Galei New Strategy Center şi a aniversării a 10 ani de activitate, transmite Agerpres.

Mesajul a fost prezentat de consilierul prezidenţial Luminiţa Odobescu.

”Într-un context internaţional foarte complicat, cu provocări permanente în zona de securitate, apărare şi politică externă, este vital ca interesele României să fie sprijinite atât din zona executivă, cât şi din cea non-guvernamentală. Din această perspectivă, New Strategy Center este o voce puternică în arena internaţională, un think tank care şi-a construit credibilitatea prin efort constant şi implicare, susţinând valorile spaţiului euroatlantic, care ne definesc ca naţiune”, arată şeful statului.

Potrivit acestuia, regiunea Mării Negre are o relevanţă strategică pentru România.

”De aceea, salut promovarea permanentă, timp de un deceniu, a acestei problematici, ca şi a zonei Balcanilor, realizate prin evenimentele organizate de New Strategy Center, prin conferinţe şi dezbateri la care au participat mii de experţi şi oficiali români şi străini. În vremuri caracterizate de un grad mare de volatilitate şi impredictibilitate, New Strategy Center oferă expertiză, creează punţi de dialog, generează idei şi propuneri. La Conferinţa de Securitate de la Munchen, la Washington, Londra, Paris, Berlin, Oslo, Roma, Varşovia, Kiev, Ankara şi în alte multe locuri vocea României s-a făcut auzită şi prin efortul New Strategy Center. Împreună cu instituţiile statului român, cu partenerii noştri din NATO şi UE, avem în continuare multe de făcut pentru a menţine atenţia asupra regiunii noastre, pentru a anticipa mai bine riscurile şi pentru a creşte rezilienţa în faţa multiplelor ameninţări, fie ele militare sau hibride”, spune Nicuşor Dan.

El anunţă că acesta este contextul în care va fi elaborată noua Strategie de Apărare a Ţării, pe care o va prezenta în acest an Parlamentului, conform atribuţiilor constituţionale.

În acelaşi timp, România are nevoie de o strategie clară la Marea Neagră, de o politică externă şi de securitate dinamică, activă, cu personalitate, subliniază el.

”Mă bucur că în acest proces de reflecţie strategică putem conta pe experienţa şi conexiunile internaţionale ale New Strategy Center. În procesul de elaborare a documentelor, la consultări, la identificarea de idei şi soluţii, inputul think tank-ului dumneavoastră este relevant. În cei 10 ani de activitate, caracterizaţi de seriozitate şi patriotism, aţi avut un rol important în dezvoltarea gândirii strategice în România. Vă felicit pentru realizările din acest deceniu, pentru faptul că aţi devenit un reper în regiune atunci când vorbim de securitate, apărare şi relaţii internaţionale”, a transmis şeful statului.