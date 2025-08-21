Operatorii poştali din Europa restricţionează expedierea de colete către SUA, pe fondul incertitudinii cu privire la modul în care scutirea de tarife va afecta importurile cu valoare mică

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Operatorii poştali din ţările nordice şi baltice au suspendat săptămâna aceasta expedierile de colete către SUA, din cauza incertitudinii cu privire la modul în care scutirea de tarife va afecta importurile cu valoare mică, transmite agenția de știri EFE, citată de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

PostNord, operatorul poştal public din Danemarca şi Suedia, a anunţat o pauză temporară a expedierilor de bunuri cu o valoare mai mică de 800 de dolari către SUA. „Regretăm această decizie, dar este necesară pentru a asigura respectarea noilor reguli”, a declarat compania, creată în 2008 ca o fuziune a serviciilor poştale ale ambelor ţări, într-un comunicat.

PostNord a adăugat că lucrează cu „organizaţii internaţionale relevante” şi cu SUA pentru a găsi o soluţie.

„Situaţia creează incertitudine cu privire la posibilităţile de transport, retururi şi răspundere, aşa că suspendarea este singura opţiune. Lucrăm intens pentru a dezvolta soluţii care să permită reluarea expedierilor”, a informat Posten Bring, operatorul poştal norvegian, într-un comunicat.

Posti, compania poştală din Finlanda, a anunţat că va suspenda expedierile de colete către SUA începând de sâmbătă, din cauza noilor reglementări americane. „Această situaţie creează incertitudine şi în Finlanda cu privire la opţiunile de livrare, procedurile de returnare şi responsabilităţile. Prin urmare, suspendarea transporturilor de mărfuri către Statele Unite este în prezent singura soluţie viabilă”, a anunţat Posti într-un comunicat.

Operatorii poştali din ţările baltice au anunţat decizii similare. „Din cauza incertitudinii, Lietuvos Pastas suspendă temporar transporturile către SUA pentru a evita potenţiale întârzieri, perturbări sau alte dificultăţi legate de aceste schimbări”, a transmis compania lituaniană.

Compania de logistică letonă Omniva şi compania de stat Latvijas Pasts au anunţat aceeaşi măsură, deoarece nu pot garanta livrarea coletelor în condiţiile actuale.

Companiile au precizat că aşteaptă momentul în care vor putea relua transporturile, odată ce situaţia va fi clarificată, deşi şi-au avertizat clienţii că este probabilă o creştere a costurilor de transport. Omniva, care este responsabilă şi pentru serviciul poştal din Estonia, a declarat într-un comunicat că a făcut „tot posibilul pentru a găsi cele mai bune soluţii în situaţia actuală confuză”. „Dar, deocamdată, ne aflăm într-un punct în care trebuie să aşteptăm o mai bună cooperare din partea SUA pentru a rezolva situaţia”, a declarat directorul comercial Sven Kukemelk.

Administraţia Trump a anunţat că scutirea de tarife pentru transporturile în valoare de până la 800 de dolari va fi eliminată începând cu 29 august. Prin urmare, de la această dată, taxele vamale trebuie plătite înainte de expediere, cu excepţia cadourilor între persoane particulare, cu o valoare mai mică de 100 de dolari.