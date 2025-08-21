Trump, de părere că Ucraina n-avea cum să câștige războiul fără a ataca țara invadatoare: „Joe Biden, extrem de incompetent, nu a permis Ucrainei să riposteze, ci doar să se apere”

Președintele SUA, Donald Trump, lansează o nouă abordare, pe rețeaua TruthSocial, subliniind că strategia Ucrainei în fața Rusiei a fost de la început perdantă, pentru că s-a rezumat doar la apărare în fața invadatorului, Ucrainei fiindu-i interzis să atace. Trump îl acuză pe fostul președinte democrat, Joe Biden, că nu i-a permis Ucrainei „să riposteze” și lasă să se înțeleagă că vor urma „vremuri interesante”.

„Este foarte greu, dacă nu imposibil, să câștigi un război fără să ataci țara invadatoare. Este ca o echipă sportivă excelentă, care are o apărare fantastică, dar nu are voie să joace în atac. Nu are nicio șansă să câștige! Așa stau lucrurile și în cazul Ucrainei și Rusiei. Joe Biden, un om corupt și extrem de incompetent, nu a permis Ucrainei să riposteze, ci doar să se apere. Cum a funcționat asta? Indiferent…acesta este un război care nu ar fi avut loc niciodată dacă eu aș fi fost președinte – Nicio șansă. Ne așteaptă vremuri interesante!”, a scris Trump pe contul său.